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Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon – itt a Tisza-kormány döntése

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Ennyi volt, négy hónap után kivezetik a benzinkutakról. A rendkívüli bejelentés benne volt a pakliban, de a védett árak megszüntetése mégis kissé hirtelennek tűnhet. A részletek még jócskán tisztázásra várnak, de az már biztos, hogy az Orbán-kormány lakosságvédelmi intézkedését a Tisza eltörli.
Hecker Flórián
2026.06.17, 19:41
Frissítve: 2026.06.17, 21:38

Ahogy az várható volt és nagyon erősen benne volt a pakliban, most tényleg bekövetkezett. Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett az üzemanyag védett árának megszüntetéséről.

rendkívüli bejelentés, Tisza-kormány, Magyar Pétertelepülések
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon / Fotó: Velkey György László / Facebook

Ugyanakkor a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 40 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. Ahogy az ismert, a 95-ös benzin literje 595 forint, a dízelé 615 védett áron, miközben a piaci ár 635, illetve 655 forint.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon

Mindenesetre Magyar Péterék döntöttek az üzemanyag védett árának kivezetéséről, ezt pedig a közösségi oldalán jelentette be.

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy

kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését

– fogalmazott a posztban. Egyúttal közölte azt is, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta. 

A bejegyzésében a Fideszre is kitért. "Valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?" – vetette fel.

Ugyanakkor arról nem írt, hogy a választási kampányban Magyar Péter 480-as üzemanyagárat ígért, ami nem teljesült.

Üzemanyag védett ára: a Tisza visszaveszi a Fidesz ajándékát

Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett márciusban. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt.

A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében 

az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be,

így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja azóta is, immáron negyedik hónapja. Merthogy az fideszes intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Egészen eddig.

Tény, hogy jelenleg az olaj hordónkénti ára 80 dollár alá esett, ahogy az is, hogy a dollár-forint árfolyam sokat erősödött az lemúlt hónapokban, jelenleg 301 forint fölött áll. Ezek mind meghatározó tételek a nagykereskedelem és a benzinkutak árképzésében.

Ugyanakkor minden szakértő figyelmeztetett rá, hogy az iráni háborúnak még nincs vége, egyelőre csak egy 60 napos tűzszünet lép életbe. Igaz, hogy a Hormuzi-szoros a tervek szerint megnyílik, de az ellátási láncok helyreállása több hónapot is igénybe vehet. Az is említést érdemel, hogy Magyarország szomszédságában, több országban is már a magyar védett ár alatt lehet tankolni.

Csakhogy az is igaz, hogy a 80 dollár körüli olajár márciusban még pont, hogy védett árat indukált.

Most ugyanit tart a jegyzés, mégis kivezeti a kormány. Nagy kérdés, hogy rövid távon valóban olcsóbb lesz-e a piaci ár, illetve hogy tartósan így is marad-e.

További részletek egyelőre nem ismertek, várhatóan ezeket a kormány hamarosan tisztázza. Egy biztos: a magyarországi járműtulajdonosoknak nagy változásokra kell készülnie.

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