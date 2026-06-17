Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon – itt a Tisza-kormány döntése

Ahogy az várható volt és nagyon erősen benne volt a pakliban, most tényleg bekövetkezett. Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett az üzemanyag védett árának megszüntetéséről.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon / Fotó: Velkey György László / Facebook

Ugyanakkor a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 40 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. Ahogy az ismert, a 95-ös benzin literje 595 forint, a dízelé 615 védett áron, miközben a piaci ár 635, illetve 655 forint.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon

Mindenesetre Magyar Péterék döntöttek az üzemanyag védett árának kivezetéséről, ezt pedig a közösségi oldalán jelentette be.

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy

kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését

– fogalmazott a posztban. Egyúttal közölte azt is, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.

A bejegyzésében a Fideszre is kitért. "Valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?" – vetette fel.

Ugyanakkor arról nem írt, hogy a választási kampányban Magyar Péter 480-as üzemanyagárat ígért, ami nem teljesült.

Üzemanyag védett ára: a Tisza visszaveszi a Fidesz ajándékát

Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett márciusban. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt.

A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében

az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be,

így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja azóta is, immáron negyedik hónapja. Merthogy az fideszes intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Egészen eddig.