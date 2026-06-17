Az iPhone-ok körüli várakozások általában minden évben arról szólnak, hogy mivel tud ismét nagyot húzni az Apple. Az első információk alapján azonban az iPhone 18 széria inkább egy óvatos továbbfejlesztésnek tűnik, mintsem technológiai ugrásnak. A készülék gyorsabb lehet, jobb kamerát kaphat és hatékonyabban bánhat az energiával, de egyelőre kevés jel utal arra, hogy az Apple olyan újdonságot készülne bemutatni, mely alapjaiban változtatná meg az okostelefonos piacot. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalat közben egy másik projektre összpontosíthat: az első hajlítható iPhone-ra.

Nem lesz nagy durranás az iPhone 18: a Samsung után az Apple is behúzta a kéziféket – utóbbira viszont van magyarázat / Fotó: Jess Rodriguez

Nem hoz nagy meglepetéseket az iPhone 18

A kiszivárgott információk szerint az iPhone 18 Pro Max legfontosabb újdonsága a 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő A20 Pro processzor lehet. Ez teljesítményben és energiahatékonyságban is előrelépést hozhat, de a felhasználók számára valószínűleg nem jelent majd olyan látványos változást, mint korábban például az OLED kijelzők, a Face ID vagy az első többkamerás rendszerek megjelenése.

A dizájn sem változik érdemben.

A készülék néhány tizedmilliméterrel vastagabb lehet elődjénél, elsősorban a nagyobb akkumulátor és a fejlettebb kamerarendszer miatt.

A hátlapi kamerák mérete tovább nőhet,

megjelenhet a változtatható rekesznyílás,

a szelfikamera pedig nagyobb felbontást kaphat.

Ezek azonban inkább finomhangolások, mint forradalmi újítások.

A helyzet emlékeztet arra, amit a Samsung idei Galaxy S szériájánál láthattunk. A dél-koreai gyártó csúcskészülékei gyorsabbak és fejlettebbek lettek ugyan, de nem hoztak olyan új funkciót vagy kialakítást, mely miatt a piac egyöntetűen generációváltásként tekintene rájuk. Az okostelefon-ipar egészére jellemzővé vált, hogy a hagyományos formátumú készülékek fejlődése egyre inkább apró lépésekből áll.

A háttérben mindenki a nagy durranáson dolgozhat

Az Apple esetében azonban lehet egy fontos magyarázat arra, miért tűnik visszafogottabbnak az iPhone 18. Több iparági beszámoló szerint a vállalat párhuzamosan dolgozik az első hajlítható iPhone-on, melyet egyes források iPhone Ultra néven emlegetnek.