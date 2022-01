A nemzetközi műtárgypiaci jelentések is egyöntetűen emelkedésről számolnak be. Érdemes sorra venni a tendenciákat is.

Új gyűjtők léptek be a művészeti piacra, befektetési lehetőségeket keresve.

Két tendencia látható, növekszik a kockázatosabb, de nagyobb haszonnal kecsegtető feltörekvő művészek iránti kereslet, és a piac tetején lévő topkvalitás, a blue chip művek eladási ára.

A Sotheby’snél az 5–50 millió dolláros tranzakciók volumene kétharmadával nőtt: a 2020-as 91-ről 158-ra 2021-ben.

Több mint tízmillió dollárért keltek el művek tizenkét különböző kategóriában, mint az ázsiai művészet, a kortárs, modern, a latin-amerikai művészet, a régi mesterek, az órák, ékszerek, könyvek, kéziratok

és az NFT és több alkotást adtak el 15 millió dollár felett, mint bármely más évben. Kortárs és modern művészet terén 4,3 milliárd dolláros értékesítéssel rekordévet zárt a Sotheby’s. Az Old Masters aukciós összeladásai ebben az évben az elmúlt tíz év legmagasabb értékét mutatják.

Fotó: Sotheby’s

A digitális platformok terjeszkedése, valamint a hibrid élő közvetítés aukciós formátumra való áttérés, a legmodernebb technológiával továbbfejlesztve radikálisan megnövelte a piachoz való hozzáférés lehetőségeit. 2021-ben a vásárlók 39 és az ajánlattevők 44 százaléka új belépő a Sotheby’snél, az aukciósház év végi közleménye szerint.

De az offline jelenlétre is ráerősített a Sotheby’s, hiszen új irodát nyitott szeptemberben Kölnben, októberben Los Angelesben és egy pop-up galériát Monacóban.

Továbbra is az ázsiai gyűjtők a legtőkeerősebbek, minden helyszínen és kategóriában: a Sotheby’s világszerte értékesített összes tételének egyharmadát ők veszik, és többségük ötmillió dollár feletti tételekre érdeklődik.

A Sotheby’s folyamatosan fejlesztette a digitális platformjait is, 16,6 millióan jelentkeztek be az élő közvetítésekre, 4,2 millió követővel rendelkeznek a közösségi médiában és 13,2 millió egyedi látogatóval a weboldalukon. Idén több mint 200 ezer online licitet fogadtak, ez a összes licit 92 százalékát jelenti, és az online eladásaik 800 millió dolláros rekordot értek el. Az NFT-k térnyerésére reagálva létrehozták a Sotheby’s Metaverse-t, ami a maga nemében első web3-as NFT-piac, egyre növekedő speciális közönséggel. Az NFT-licitálók 78 százaléka új a Sotheby’snél, és több mint fele 40 év alatti.

Sotheby’s-rekordok 2021-ben

A legmagasabb árú Old Master-tétel: Botticelli fiatal férfiportréja 2021. januárjában 92,2 millió dollárért. Numizmatikarekord: 1933-as Double Eagle aranyérem 18,9 millió dollárért kelt el 2021 júniusában New Yorkban. A tornacipőrekordot Kanye West Grammy-díjas előadó Nike Air Yeezy Samples cipője döntötte meg 1, 8 millió dollárral, a latin-amerikai művészet kategóriában pedig Frida Kahlo festménye a Diego és én 34,9 millió dollárt ért a novemberi aukción. Banksy’s képe 3 évvel a Sotheby’s London aukcióstermében történt ledarálás után Szerelem a szemetesben címmel 25,4 milliós rekordot ért el kortárs kategóriában. Történelmi dokumentumért még sosem fizettek ennyit, mint most: az Egyesült Államok alkotmányának nyomtatványa 43,2 millió dollárért kelt el. NFT-k terén is új rekordot döntöttek a Sotheby’snél online eladott tételek tekintetében és a Hamilton Aphrodité antik római márványszobor is új rekordot állított fel.