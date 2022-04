A május 8-ig zajló Budapest FotóFesztivál negyedik hetében a Capa Központban megnyílt a Válogatás 40 év legjobb magyar sajtófotóiból című kiállítás (április 21. és május 29. között látogatható), és átadták a fotóriporteri életműdíjat is. A Dokubrom–RANDOM Galériában egy kiállítás keretében mutatkoznak be a RANDOM fotóművészeti csoport új tagjai. Továbbá megnyílik az Osztrák Kulturális Fórum és a MyMuseum, illetve az idén először Ukrajna magyarországi nagykövetségének kiállítása is a Budapest FotóFesztiválon.

Alkotói tárlatvezetés is lesz: a Lonely in Japan kiállításon Kondor Krisztián mesél a képeiről.

A fesztivál a nagyközönség számára nyitott kiállítássorozat keretében mutatja be a kortárs és a klasszikus magyar és nemzetközi fotográfia értékeit. 2022-ben hatodik alkalommal jelentkezik a nemzetközi sztárkiállítás a Műcsarnokban, a MAGNUM Photos legendás alakja, Martin Parr brit fotográfus, akinek képei első alkalommal láthatók Magyarországon Strand az egész világ – Life’s a Beach címmel. A fotós rendezvénysorozatot a nagyközönség számára nyitott programok, workshopok, múzeumpedagógiai események, kortárs, fiatal fotóművészeti szakmai programok, portfolio review színesítik.

Fotó: Murányi Kristóf Vissza a jelenbe című képe – Forrás: MyMuseum Galéria

A MyMuseum Galéria Back to the Present – Vissza a jelenbe című kiállításán, április 23. és május 26. között Murányi Kristóf és Isabel Val képei láthatók. A kiállítás az idő kettős természetével foglalkozik.

A jelen megélése magában foglalja a minket körülvevő környezet által megtapasztalt múlthoz való kapcsolódást is. Házak berendezései, tárgyak, a városi táj elemei mind egy folytonosságot hoznak létre közöttünk és a korábban itt létezők között. Így a jelen a legtöbb ember számára magában foglalja a múltat is, nem válnak szét két külön kategóriává a pillanat megélésekor. A kiállítás alkotói, Murányi és Val azonban régészként tekintenek a tárgyakra és a városi felületekre körülöttünk, részeire bontják a most jelentését, elemzik, ahogy a múlt a jelenben létezik, és alkotásaikkal láthatóvá teszik számunkra, ahogy a párhuzamos idősíkok működnek egy pillanatban.

Mindkét művész külön hangsúlyt fektet munkáiban a reklám alakulására, ahogy a reklám üzenetének egyszerűségéből egy komplex, gyakran kutatott rendszerré nőtte ki magát, ahogy a „cipőt a cipőboltból” szlogen nevetség tárgyává válik a PR és marketing bonyolult világában.