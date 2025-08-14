Deviza
EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.72 +0.05% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.14% EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.72 +0.05% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,646.28 -0.09% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,976 -0.74% OTP30,380 -0.13% RICHTER10,500 +0.1% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,320 +0.75% BUMIX9,209.82 +0.06% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,218.15 -1.01% BUX104,646.28 -0.09% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,976 -0.74% OTP30,380 -0.13% RICHTER10,500 +0.1% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,320 +0.75% BUMIX9,209.82 +0.06% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,218.15 -1.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kiskereskedelem
árrésstop
Szerbia

Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

Belgrádnak elege lett abból, hogy az élelmiszer-kiskereskedelemben átlagosan 40 százalékos árréssel dolgoznak a kereskedők. A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.08.14., 13:24

Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette, hogy néhány napon belül bemutatják az új, lakosságot segítő programot, aminek része lenne a szerb árrésstop is. Az elnök szerint Szerbiában összességében legalább 15–20 százalékkal csökkenhetnek az árak, elsősorban az élelmiszerek ára mérséklődik majd.

szerb árrésstop
Szupermarket Belgrádban – a szerb árrésstop 15-20 százalékos / Fotó: AFP

Vucic rámutatott, hogy 

  • a szerbiai kiskereskedelmi láncok árai az Európai Unió szintjéhez képest a 95 százalékos szinten vannak. 
  • A villany, a gáz, a szállítás költségei, valamint a munkavállalóknak fizetett bérek viszont elmaradnak jelentősen az uniós országok szintjétől. 

Több ezer terméket érint a szerb árrésstop

Vucic szerint az intézkedés több ezer terméket és termékcsoportot érint majd. Mint mondta, akár tetszik ez a kereskedelmi láncoknak, akár nem, több területen is dolgozni fognak azon, hogy az emberek könnyebben várják az őszt. Az elnök a kereskedelmi törvény módosítását is bejelentette. Vučić elmondta, hogy a készülő gazdasági intézkedések részeként 

az állam megpróbálja elérni, hogy a bankok kedvező hiteleket adjanak az alacsony jövedelmű lakosoknak. 

A terv az, hogy a legalacsonyabb jövedelmű polgárok is kaphassanak kedvező hiteleket. Ez eddig szinte lehetetlen volt, mert a bankok nem tették lehetővé, hogy a kis jövedelműeknek adjanak hitelt. 

Új kereskedelmi rendszert vezetnek be

Korábban Jagoda Lazarevic, Szerbia bel- és külkereskedelmi minisztere azt állította egy tévéműsorban, hogy a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai is hozzájárulnak az árak emelkedéséhez. A miniszter azt is elmondta, hogy a kereskedelmi árrések Szerbiában 2021 és 2024 között folyamatosan emelkedtek. 

Az átlagos árrés a kereskedelemben 21 százalék volt, az élelmiszeri termékek esetében pedig meghaladta a 40 százalékot. 

Lazarevic szerint a kormány eltökélt abban, hogy megfékezi azokat a folyamatokat, amelyek oda vezettek, hogy egyes hazai termékek ára Szerbiában magasabb, mint más országokban. A tárcavezető augusztus végére ígért konkrét intézkedéseket, amelyek között szerepel 

  • a nyilvános árjegyzékek kötelezővé tétele, valamint 
  • egy olyan új törvény bevezetése, amely szabályozza és megelőzi a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kialakulását. Elmondása szerint a cél egy átláthatóbb, fenntarthatóbb kereskedelmi rendszer kialakítása, amely egyszerre védi a fogyasztót és a termelőt. 

Ismét emelkedőben az infláció

Júliusban, Szerbiában éves szinten 4,9 százalék volt az infláció. A személyes fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások ára 2025 júliusában átlagosan 0,6 százalékkal volt magasabb, mint egy hónappal korábban – közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal. 

A Szerb Nemzeti Bank (NBS) augusztusi inflációs jelentése szerint az év hátralévő részében az infláció várhatóan a célérték (3 százalék, plusz-mínusz 1,5 százalékpont) felső határának közelében alakul, ami meghaladja a jegybank korábbi előrejelzését – közölte Jorgovanka Tabakovic a jegybank kormányzója. Elmondása szerint 

2026-ban az éves infláció várhatóan 4 százalék körül stabilizálódik, a céltartományon belül. 

Az infláció áprilisban és májusban lassuló pályán volt, azonban júniusban 4,6 százalékra, júliusban pedig 4,9 százalékra gyorsult.  

Kapcsolódó

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
117 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
chip

Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

Mégsem érkezik a DeepSeek-MI új fejlesztése
7 perc
árrésstop

Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
2 perc
diplomáciai csúcsüzem

Máris itt a földindulás a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt: feloldják a szankciók egy részét az amerikaiak

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu