Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette, hogy néhány napon belül bemutatják az új, lakosságot segítő programot, aminek része lenne a szerb árrésstop is. Az elnök szerint Szerbiában összességében legalább 15–20 százalékkal csökkenhetnek az árak, elsősorban az élelmiszerek ára mérséklődik majd.
Vucic rámutatott, hogy
Vucic szerint az intézkedés több ezer terméket és termékcsoportot érint majd. Mint mondta, akár tetszik ez a kereskedelmi láncoknak, akár nem, több területen is dolgozni fognak azon, hogy az emberek könnyebben várják az őszt. Az elnök a kereskedelmi törvény módosítását is bejelentette. Vučić elmondta, hogy a készülő gazdasági intézkedések részeként
az állam megpróbálja elérni, hogy a bankok kedvező hiteleket adjanak az alacsony jövedelmű lakosoknak.
A terv az, hogy a legalacsonyabb jövedelmű polgárok is kaphassanak kedvező hiteleket. Ez eddig szinte lehetetlen volt, mert a bankok nem tették lehetővé, hogy a kis jövedelműeknek adjanak hitelt.
Korábban Jagoda Lazarevic, Szerbia bel- és külkereskedelmi minisztere azt állította egy tévéműsorban, hogy a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai is hozzájárulnak az árak emelkedéséhez. A miniszter azt is elmondta, hogy a kereskedelmi árrések Szerbiában 2021 és 2024 között folyamatosan emelkedtek.
Az átlagos árrés a kereskedelemben 21 százalék volt, az élelmiszeri termékek esetében pedig meghaladta a 40 százalékot.
Lazarevic szerint a kormány eltökélt abban, hogy megfékezi azokat a folyamatokat, amelyek oda vezettek, hogy egyes hazai termékek ára Szerbiában magasabb, mint más országokban. A tárcavezető augusztus végére ígért konkrét intézkedéseket, amelyek között szerepel
Júliusban, Szerbiában éves szinten 4,9 százalék volt az infláció. A személyes fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások ára 2025 júliusában átlagosan 0,6 százalékkal volt magasabb, mint egy hónappal korábban – közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal.
A Szerb Nemzeti Bank (NBS) augusztusi inflációs jelentése szerint az év hátralévő részében az infláció várhatóan a célérték (3 százalék, plusz-mínusz 1,5 százalékpont) felső határának közelében alakul, ami meghaladja a jegybank korábbi előrejelzését – közölte Jorgovanka Tabakovic a jegybank kormányzója. Elmondása szerint
2026-ban az éves infláció várhatóan 4 százalék körül stabilizálódik, a céltartományon belül.
Az infláció áprilisban és májusban lassuló pályán volt, azonban júniusban 4,6 százalékra, júliusban pedig 4,9 százalékra gyorsult.
