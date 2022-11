A Fényévek/Light Years című 100 egyedi NFT-ből áll, és mindegyikhez tartozik egy ezüst zselatinnyomat. Dmitri Cherniak algoritmikus művész legújabb sorozatában Moholy-Nagy László életművét használta, azzal a céllal, hogy rávilágítson a generatív művészet és a magyar művész, technológiai újító, Bauhaus-oktató munkássága közötti összefüggésekre.

A művész és Moholy-Nagy László lánya

A polihisztor Moholy-Nagy a legelső művészek egyike volt, aki a technológiát integrálta művészetébe, és olyan eszközöket használt, mint a teleszkóp vagy a mikroszkóp fotogramjai, fényszobrai, fényképei és filmjei elkészítéséhez. Száz év elteltével is újszerűnek hatnak a munkái, ahogyan arra a világ rácsodálkozott 2016-ban, amikor a Guggenheim Múzeum megrendezte New Yorkban a Moholy-Nagy: Future Present című kiállítását, amely Chicagóban és Los Angelesben is látható volt.

Moholy-Nagy László nevét Budapesten egy művészeti egyetem is viseli, életműve, munkássága a fotósok, építészek és dizájnerek között világszerte nagyon elismert, de a nagyközönség csak a 2016-os retrospektív tárlat után kezdte felfedezni. A kiállítás az aukcióspiacon is megtette a hatását, 6 millió dolláros rekordáron aukcionálták utána a Sotheby’snél az EM 1 Telefonkép című, zománcfestékkel, acéllemezre festett 1922–23-as képét, amit a szakemberek a korai konceptuális művészet egyik fontos alapművének tartanak.

A képet a New York-i Museum of Modern Art vásárolta meg.

Moholy-Nagy sokféle műfajban alkotott, és a tanítás, tervezés, valamint a dizájn is nagyon érdekelte. Leginkább a technológia és a kreativitás metszéspontjait kereste, és Bauhaus-tanárként meggyőződése volt, hogy a művészet szervesen kapcsolódik a mindennapi élethez. Kíváncsisága a vizualitás olyan területeire vezette, amiket a művészek csak most kezdenek felfedezni.

Cherniak úgy véli, Moholyt nagyon érdekelnék az NFT-k, és művészete vezérfonalaként szolgált a digitális alkotók számára – ahogy az Artnet Newsnak nyilatkozta.

A generatív művészet nagy összhangban van a 20. század művészettörténetével

– utalt Cherniak a művészetkészítés autonóm rendszeralapú megközelítésére, amely magában foglalja a véletlen és a rekurzió elemeit. „Moholy-Nagy úttörő művész, gondolkodó és oktató, akit már jóval a Fényévek készítése előtt csodáltam, így amikor lehetőséget kaptam, hogy beleássam magam az archívumába és írásaiba, megragadtam a lehetőséget.”

Framed silver gelatin prints of Light Years 79, 21 and 46. pic.twitter.com/CJ3qYYBKUV — Dmitri Cherniak (@dmitricherniak) November 14, 2022

Cserniak a Fényévek sorozatban azt igyekezett jobban megérteni, hogy mit értett Moholy-Nagy a kreatív törekvések automatizálásán. A művész örököseinek támogatásával a Moholy-Nagy család michigani archívumában több száz tárgyat kutatott fel, és beszélgetéseket folytatott a művész 87 éves lányával, Hattulával. Cherniak fényképeket, vázlatokat, festményeket, sajtókivágásokat, dokumentumokat tanulmányozott, és mélységében megismerte Moholy-Nagy életét, munkásságát. Minderről egy dokumentumfilm is készült, amelyet a december 1-jei aukció előtt mutatnak be.

A projektet először a Paris Photón mutatta be november 10–13-án, a művek online aukcióját december 1-jén tartják, Cherniak az NFT-piac fontos művésze, miután az algoritmikusan generált geometrikus műalkotásokból álló Ringers sorozatával sikert aratott. Tavaly októberben a Ringers #109 7,1 millió dollárért kelt el, és továbbra is ez a legdrágább eladása az Art Blocks Curated gyűjteményének.

Most egy Light Year NFT birtoklásához Selection Passra van szükség, és az aukció december 1-jén, délelőtt 10-kor kezdődik. Az ár 70 ethról indul, és 12 másodpercenként 0,2 ethvel csökken. A 10 eth ár marad, amíg a projekt el nem fogy.

Dmitri Cherniak kanadai művész és NFT-alkotó New Yorkban él. Generatív művészetéből több kiállítást rendeztek szerte a világon. 2019 óta vesz részt az NFT-világban, és több kollekciót adott ki az Art Blockson keresztül: Ringers (2021), The Eternal Pump (2021) és a The Wrapture (2021).