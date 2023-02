Idén csaknem 40 kortárs és klasszikus galéria, aukciósház és műtárgykereskedő kiállító várja a művészetek szerelmeseit. A Virág Judit Galéria kortárs anyaggal készül, Nádler István 1996-ban festett Cím nélkül sorozatának három nagy méretű olajképe és Lakner László, a hatvanas évek eleji fontos festészeti irányzat, a szürnaturalizmus egyik képviselőjének az 1964-es Kürt és káposzta című festménye lesz a standjuk két főműve.

Fotó: Gradvolt Endre / Endizajn Pictures

A Bodó Galéria és Aukciósház Boldi, ef Zámbó István, fe Lugossy László, Incze Mózes, Kentaur (Erkel László), Szmrecsányi Bolda, Wahorn András, Weiler Péter műveit kínálja. A Kálmán Makláry Fine Arts Galériát meghatározó alkotók elsősorban a magyar származású és Franciaországban sikeressé vált művészek, a háború utáni második párizsi iskola, a szürrealizmus és absztrakt festészet olyan kiemelkedő alkotói, mint Reigl Judit, Hantai Simon, Francois Fiedler és Rozsda Endre. A MissionArt Galéria az alapítás évétől, 1990-től azonos hangsúllyal foglalkozik kortárs, nagybányai és klasszikus modern festészettel, ők ebből hoznak egy válogatott anyagot.

A kortárs galériák közül a Faur Zsófi Galéria többek között Konkoly Gyula és Lukoviczky Endre alkotásaival lesz jelen. A Molnár Ani Galéria az általa képviselt geometrikus és lírai absztrakció alkotóit viszi, mellettük helyet kapnak a kurrens társadalmi és művészeti kérdéseket problematizáló, konceptuális szemléletet tükröző művek is hazai és külföldi művészektől. A The Space Contemporary Art Gallery, Budapest legfiatalabb galériája teljes művészkörével részt vesz a vásáron. A Horizont a festészet, a konceptuális és installációs művészet mellett új médiával is foglalkozik.

Fotó: Gradvolt Endre / Endizajn Pictures

A Tobe Gallery fókuszában a kortárs fotográfia és a kollázsművészet áll, és a hazai kortárs alkotók mellett az iberoamerikai munkákra fókuszál. A Tobe Project nevű kezdeményezésük évek óta olyan kiállításokat szervez, ahol a kortárs képzőművészet több médiuma (festészet, video art, szobrászat stb.) is megjelenik a fotóművészet mellett. Az Art & Antique váráson is ezt szeretnék megmutatni. A Vintage Galéria magyar és nemzetközi képzőművészeket, fotográfusokat mutat be, a modernizmus, a neoavantgárd és konceptuális fotó alkotóit.

A WOP Galéria Budapest egy kereskedelmi galéria, egy restaurátor műhely és egy képkeretező stúdió együttműködése, amely kiemelt feladatának tekinti a magyar és nemzetközi grafikai (works on paper) anyagok bemutatását, értékesítését.

A vásáron Ai Wei Wei, Bak Imre, Fajó János, Victor Vasarely és Maurer Dóra munkáit mutatják be a standjukon.

A vásáron az antikvitások is fontos szerepet kapnak: az Arany Csillár Galéria több száz régi, modernizált csillárt visz, az Artcore Antik & Design art deco, bauhaus, midcentury, modern és kortárs dizájn bútorokat, a BÁV ART Aukciósház és Galéria kiemelkedő kvalitású ékszerekkel, műtárgyakkal és festményekkel, grafikákkal várja a látogatókat.

A Budapest Poster Gallery hazánkban az egyetlen, kifejezetten a régi, eredeti plakátok és plakáttervek kutatásával és kereskedelmével foglalkozó galériaként vesz részt a vásáron, a Fabrika ikonikus vintage bútorokkal, Bernabo art-furniture francia art deco bútorokkal, a Forma Boutique skandináv midcentury modern, Ingmar Relling tervezte fotelekkel, az Opera Antikvitás régi és antik ékszerekkel.

Fotó: Gradvolt Endre / Endizajn Pictures

A vásár kiegészül továbbá egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel: az Axioart felületén március 5-ig lehet licitálni az árverésre, a befolyt összeget pedig az Operaház Balettnövendékeiért Közhasznú Alapítvány javára ajánlják fel. Az alapítvány ösztöndíjakkal támogatja az arra érdemes és rászoruló fiatalokat, többek között Ukrajnából menekült balettnövendékeket, de támogatja az intézet balettmestereinek oktatási tevékenységét is.

A 2023-as vásár négy napjának valamelyikére jegyet váltók között egy 800 ezer forint értékű brilliáns nyakéket, fülbevalót és gyűrűt sorsolnak ki közjegyző jelenlétében.