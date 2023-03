Az áprilisban induló, legújabb Kortárs tendenciák című képzésre online és offline formában is be lehet kapcsolódni, és a legfontosabb mai alkotók szemén keresztül mutatja be a kortárs művészet kérdéseit.

Benyovszky-Szűcs Domonkos festőművész

A képzést a kortárs párbeszédek és találkozások teszik teljessé, áprilistól tíz szemléletváltó szombati képzési napon lesz elmélet és gyakorlat, képzőművész előadók, kiállítások és kirándulások a legfontosabb hazai intézményekbe, köztük a debreceni Modembe. Az idei tanfolyamot egy közös művészeti utazás zárja Pécs városába, ahol részt vesznek majd a Lokart Képzőművészeti Fesztivál programjain!

A Kortárs tendenciák program küldetése, hogy elméleti és gyakorlati támpontokat nyújtson a sokrétű kortárs művészet felfedezéséhez és átlátásához.

A fogalmi kereteken túl a program interaktív eseményei segítenek az egyéni befogadói pozíció feltérképezésében is. Az előadásokat követő SpeakART eventek platformot biztosítanak az élmények megosztásának, a párbeszéd indításának és a közös gondolkozásnak. A kurzus előadásaiban az 1960-as évektől megjelenő, új művészeti irányzatok és alkotói magatartások kerülnek górcső alá. A képzés érdeklődőknek és szakmabelieknek egyaránt szól, azoknak, akik szeretnének átfogó képet kapni a kultúra és a vizualitás kapcsolatáról, vagy saját tudásukra támaszkodva szeretnének vásárlásokat eszközölni a műtárgypiacon.

A Kortárs tendenciák tanfolyam április elsején veszi kezdetét, és június 24-ig tart. A kurzus törzsanyagát Benyovszky-Szűcs Domonkos festőművész tartja, de Szabó Franciska, Vető Orsolya Lia és Tayler Patrick Nicholas festőművész is csatlakozik a képzéshez egy-egy lenyűgöző kortárs téma kapcsán. Az előadásokat és a SpeakART eventeket Budapesten, a Q Contemporary különtermében rendezik meg.