Lengyelország nem tréfál: holnaptól 40 ezer katonát vezényel a fehérorosz határra – iszonyú veszélyes napok következnek

Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz-fehéroroszországi "Zapad-2025” gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják
"Felhívom a figyelmet arra, hogy a Zapad-2025 gyakorlatok támadó jellegűek. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 000 katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat News-t .
Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint mintegy 40 000 katona részvételével megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen annak érdekében, hogy
teszteljék az ország területének hatékony elrettentésére és védelmére való képességét.
A fő kiképzőtér a kalinyingrádi területtel határos régióban található. További gyakorlatokra kerül sor a Nova Demba kiképzőtéren, az ukrán határ közelében.
A Zapad-2025 gyakorlatot szeptember 12. és 16. között tartják Fehéroroszországban. A gyakorlatok során az orosz és fehérorosz katonák a légicsapások elhárítását és a szabotázscsoportok elleni harcot gyakorolják. Több mint 13 ezer katona vesz részt rajtuk.
Ahogy korábban írtuk, Lengyelország fokozza lég- és rakétavédelmét, valamint polgári védelmi intézkedéseit, miután orosz drónok megsértették a légterét. Lengyelország az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését is kezdeményezte az ügyben, ahol az államfő, Karol Nawrocki szorgalmazta a lég- és rakétavédelmi beruházások növelését és a polgári védelem fejlesztését is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.