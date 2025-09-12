Orbán Viktornak nagyon nem tetszett, amit a finn államfő mondott: alaposan levezette, miért nincs igaza – „Elnök úr! Máshogy látom”

Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat – írta csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök az X-en Alexander Stubb finn államfő Ukrajna európai uniós integrációjával kapcsolatos kijelentésére reagálva.
„Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom” – fogalmazott Orbán Viktor.
Hozzátette: „Az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk” – írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy Európának „nem Washingtonban kéne kilincselnie”, hanem Moszkvával mihamarabb hozzon létre egy biztonsági megállapodást. Azt is kifejtette, hogy
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió béna kacsa. Ezt bizonyítják a vámtárgyalások is.
