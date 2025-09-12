Deviza
Orbán Viktornak nagyon nem tetszett, amit a finn államfő mondott: alaposan levezette, miért nincs igaza – „Elnök úr! Máshogy látom”

A kormányfő szerint az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniót.
VG
2025.09.12, 06:46
Frissítve: 2025.09.12, 09:25

Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat – írta csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök az X-en Alexander Stubb finn államfő Ukrajna európai uniós integrációjával kapcsolatos kijelentésére reagálva.

közszolgálati dolgozók Orbán Viktor, Trump
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: „Az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy Európának „nem Washingtonban kéne kilincselnie”, hanem Moszkvával mihamarabb hozzon létre egy biztonsági megállapodást. Azt is kifejtette, hogy

  • az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,
  • a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,
  • az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,
  • az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az USA benntartása a konfliktusban,
  • az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni.

Amíg a háború tart, addig az Európai Unió béna kacsa. Ezt bizonyítják a vámtárgyalások is. 

