Orbán Viktor egyetlen mondattal tönkretette Ursula von der Leyen legfőbb célját: a rádióban tett történelmi fogadalmat a magyar miniszterelnök – „Nekem sikerülni fog”

A kormányfő szerint a háborús fenyegetettség közvetlen. Mint mondta, Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig.
VG
2025.09.12., 07:21

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy villám-munkalátogatásra repült az Egyesült Arab Emírségekbe, és péntek reggel a közel-keleti országból jelentkezik be a Kossuth rádió műsorába, majd az ország elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával folytat tárgyalásokat.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor nagy visszatérése, egy hónapja történt ilyen utoljára / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a reggeli interjúban elmondta, hogy a közel-keleti országból jelentős beruházásokat tudnak bevonni. „Közép-Európában még nincsenek jelen, és akkor gondoltuk, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és hozzunk létre egy különleges partnerséget” – mondta a kormányfő Egyesült Arab Emírségekkel való kapcsolatkiépítésről.

Ki is jelölték azokat az iparágakat, amelyekben nagy léptékben tudnak együttműködni, ilyen például

  • az energiaszektor,
  • mesterséges intelligencia,
  • és a digitális infrastruktúra területe.

„Iszonyatos energiaigénye van a mesterséges intelligenciának” – hangsúlyozta. Ezeken a területeken jól haladnak, és nemsokára néhány megállapodást már le tud zárni egymás között a két ország.

A Lengyelország területére betörő orosz drónokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a lengyelek történelmi barátai Magyarországnak, „ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia”.

Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott, hogy három és fél éve kell viselni az orosz–ukrán háború következményeit, miközben Magyarországnak a háborúhoz nincs köze.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarországot már belekeverték eddig két világháborúba, az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a másodikból Horthy Miklós kormányzó ki akart maradni, de külső erők belerángatták Magyarországot fegyveres a konfliktusba. „Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba” – mondta.

Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni. Én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni az Európai Unió teljes politikáját. „Az energiaárak háromszor-négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük, de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik” – mondta Orbán Viktor.

Itthon az adórendszerről szóló nemzeti konzultációról elmondta, hogy miután az ellenzék vezető pártja, a Tisza Párt nem akar beszélni az új adókról, akkor a kormánynak ki kell kérnie az emberek véleményét. Példaként elmondta, hogy egy pedagógus havonta 30 ezer forinttal, évente több mint 400 ezer forinttal keresne többet, ha bevezetnék a Tisza Párt progresszívadó-elképzelését. Hozzátette, hogy az új adózási elképzelés miatt rosszul járnának a katonák, a rendőrök és a középosztályba tartozók is. Szerinte ezzel megsarcolnák a magyarokat.

Orbán Viktor szerint 

a Tisza Párt „el akarja majd engedni a multiknak az adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli, csak én nem engedem el”.

„Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket. Az a jó, az az indokolt, ha alacsonyak az adók, mert azzal mindenki jobban jár” – jelentette ki Orbán Viktor.

