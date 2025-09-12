A lengyelek tényleg megtették: totális határzár lépett életbe, mától farkasszemet néz egymással a NATO és az orosz hadsereg - Kína megbüntetheti Varsót

Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban bejelentette az összes fehérorosz határátkelő lezárását. Elmagyarázta, hogy ezt a szeptember 12-én kezdődött agresszív orosz–fehérorosz katonai gyakorlat, a Nyugat 2025 miatt teszik. Marcin Kerwinski lengyel belügyminiszter egy éjféli sajtótájékoztatón Terespolban kijelentette, hogy ezek a manőverek közvetlenül Lengyelország és az Európai Unió ellen irányultak – írja a Pravda.

Donlad Tusk: határzár van érvényben Lengyelország és Fehéroroszország között / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehéroroszországgal közös határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes,

és vonatkozik mind a közúti közlekedésre, mind a tehervonatokra. A személygépkocsi-vezetők nem léphetik át a határt a Terespol–Breszt közúti átkelőhelyen, a teherautó-vezetők pedig a Kukuriki–Kozlovichi közúti átkelőhelyen. Három vasúti határátkelőhelyet, ahol áruszállítást lehet lebonyolítani, szintén lezártak: a Kuznytsia Bialostocka–Hrodna, a Semyanivka–Svisloch és a Terespol–Breszt átkelőn megszűnt a forgalom.

Veszélyes napok következnek, Lengyelország teszteli hadseregét

Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz–fehéroroszországi Nyugat 2025 gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Nyugat 2025 gyakorlat támadó jellegű. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 ezer katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat Newst.

Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen, hogy teszteljék az ország területének hatékony védelmére való képességet.

Kína: Lengyelország elveszítheti az új selyemutat

Kína párbeszédre és diplomáciai megoldásra szólította fel Lengyelországot és Oroszországot a lengyel légteret megsértő orosz drónok miatt kialakult feszültség ügyében. Kínának fontos a vita megoldása, mert Lengyelország lezárta a határa egy részét. Ha ez így marad, akkor Lengyelország elveszítheti az új selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja.

A kínai külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy „a felek párbeszéd és konzultációk útján képesek lesznek rendezni a vitáikat”.