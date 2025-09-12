Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban bejelentette az összes fehérorosz határátkelő lezárását. Elmagyarázta, hogy ezt a szeptember 12-én kezdődött agresszív orosz–fehérorosz katonai gyakorlat, a Nyugat 2025 miatt teszik. Marcin Kerwinski lengyel belügyminiszter egy éjféli sajtótájékoztatón Terespolban kijelentette, hogy ezek a manőverek közvetlenül Lengyelország és az Európai Unió ellen irányultak – írja a Pravda.
A Fehéroroszországgal közös határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes,
és vonatkozik mind a közúti közlekedésre, mind a tehervonatokra. A személygépkocsi-vezetők nem léphetik át a határt a Terespol–Breszt közúti átkelőhelyen, a teherautó-vezetők pedig a Kukuriki–Kozlovichi közúti átkelőhelyen. Három vasúti határátkelőhelyet, ahol áruszállítást lehet lebonyolítani, szintén lezártak: a Kuznytsia Bialostocka–Hrodna, a Semyanivka–Svisloch és a Terespol–Breszt átkelőn megszűnt a forgalom.
Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz–fehéroroszországi Nyugat 2025 gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Nyugat 2025 gyakorlat támadó jellegű. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 ezer katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat Newst.
Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen, hogy teszteljék az ország területének hatékony védelmére való képességet.
Kína párbeszédre és diplomáciai megoldásra szólította fel Lengyelországot és Oroszországot a lengyel légteret megsértő orosz drónok miatt kialakult feszültség ügyében. Kínának fontos a vita megoldása, mert Lengyelország lezárta a határa egy részét. Ha ez így marad, akkor Lengyelország elveszítheti az új selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja.
A kínai külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy „a felek párbeszéd és konzultációk útján képesek lesznek rendezni a vitáikat”.
A Nyugat 2025 katonai gyakorlat miatti fehéroroszországi határzárral kapcsolatban Lin Jian arra számít, hogy Varsó intézkedéseket tesz „a gyorsvonat biztonságos és hatékony üzemeltetésének biztosítására, garantálva a nemzetközi ipar és az ellátási láncok stabilitását”.
