A helyzet azonban nem sok jóval kecsegtet, mert a magyarok háromnegyede nincs tisztában a jogaival ilyen esetekben a Ragány Ügyvédi Iroda reprezentatív kutatása szerint. Ez azonban nemcsak jogi, hanem társadalmi és gazdasági kérdés is. Egy ország jogtudatossága ugyanis közvetlenül befolyásolja a hatóságokkal szembeni bizalmat, a bírósági eljárások hatékonyságát, sőt az üzleti környezet stabilitását is. Egy jogait nem ismerő társadalom könnyen kiszolgáltatottá válik – és ez nemcsak az egyén tragédiája lehet, hanem szélesebb gazdasági kockázatot is jelent.

Jogában áll hallgatni, de a jog nem ismerete nem mentesít a következmények alól / Fotó: Bús Csaba

Miért baj, ha nem ismerjük a jogainkat?

A felmérés egyik legmegdöbbentőbb eredménye, hogy a válaszadók harmada bevallottan semmilyen ismerettel nem rendelkezik arról, mit tehet vagy mit nem, ha hatósági eljárásba keveredik. A válaszadók közel fele ugyan hallott ezt-azt filmekből, ismerősöktől, de egyáltalán nem biztos benne, hogy ezek az információk megbízhatóak. Ez a tudáshiány több szempontból is veszélyes. Egyrészt az érintett saját magát sodorhatja bajba, hiszen egy elhamarkodott vallomás, egy félreértett kérdés súlyos következményekkel járhat. Másrészt az állami intézményekbe vetett bizalom is sérülhet, ha az állampolgár úgy érzi, nem kapott tisztességes eljárást – holott valójában saját jogait sem ismerte.

A szituációt súlyosbítja, hogy a lakosság 69 százalékának nincs elérhetősége ügyvédhez, akit ilyen esetben felhívhatna. A falvakban és kisebb településeken ez az arány még magasabb. Ez azt jelenti, hogy tízből hét ember teljesen egyedül, szakmai segítség nélkül állna szemben a hatóságokkal egy olyan helyzetben, amely az életét, karrierjét, családját alapjaiban rengetheti meg.

Tévhitek és valóság: a hallgatás joga

Saját szakmai tapasztalatom is azt mutatja, hogy az egyik leggyakoribb félreértés a hallgatás jogához kapcsolódik. Sokan úgy vélik, ha nem mondanak semmit, azt a hatóság automatikusan a bűnösség elismerésének értékeli. Ez azonban tévedés. A büntetőeljárás alapelve, hogy a vád bizonyítása a vádlót terheli, a terheltnek nem kötelessége bizonyítania az ártatlanságát. Ennek ellenére nap mint nap látom, ahogy emberek a saját szavaikkal nehezítik meg helyzetüket – sokszor azért, mert nincs mellettük ügyvéd, aki azonnal tanácsot adna nekik. A hallgatás joga nem kibúvó, hanem garancia arra, hogy senkit ne lehessen pusztán saját, rosszul megfogalmazott mondatai alapján elítélni.