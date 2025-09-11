Bejelentés: olyan gyár épül Magyarországon, amilyen csak Németországban volt eddig – kínai óriáscég hozzá létre a húszezres vidéki városban

Európában is úttörőnek számító, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén a BorsodChem - írja a Magyar Építők a cég közleményére hivatkozva.
A kínai Wanhua Chemical Group részét képező vegyipari óriásvállalat tájékoztatása szerint
a beruházásával új funkciót kap a cég korábbi pétisóraktára, az új üzem évi 30 ezer tonna kapacitású lesz.
A több mint 50 új munkahelyet teremtő üzem egységes környezethasználati engedélykérelmét a napokban nyújtotta be a kormányhivatalhoz a vállalat.
A próbaüzem a tervek szerint 2026 végén kezdődik a létesítményben.
A BorsodChem Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli LFP katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre, Európában ehhez hasonló technológiájú üzem csak Németországban üzemel
- írták. Az új generációt képviselő LFP-technológiát egyre többen használják energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és a világ több vezető autógyártójának járműveiben is.
A Borsodchem közölte, hogy az anyag gyártási folyamata fenntartható, zárt és biztonságos. A felhasznált nyersanyag stabil vegyület, amely elsősorban vasból és lítiumból áll, nem robbanásveszélyes, nem gyúlékony és az emberi szervezetre nem mérgező. A feldolgozás egész folyamata teljesen zárt és automatizált rendszerben történik. Az összes gyártóberendezés megfelel a szigorú EU-szabványoknak - hangsúlyozta a vegyipari cég.
Kruppa László vezérigazgató elmondása szerint a beruházásnak nem lesz számottevő hatása a környéken élők mindennapjaira, a gyártelep forgalma legfeljebb napi 20 kamionnal nő, és már az új tevékenység tervezése során is kiemelt figyelmet fordítanak a szigorú zajvédelmi határértékek betartására. Mivel a technológia nem igényel vizet, csupán a minimális laboratóriumi igény folytán bocsát ki elenyésző mennyiségű szennyvizet. Így nem nő érzékelhetően a BorsodChem vízfogyasztása, és a talajra, vagy talajvízre sem lesz hatással az LFP-üzem működése. A villamosenergia-fogyasztásban sem lesz számottevő változás.
A Világgazdaság egy másik egyedülálló beruházásról is beszámolt csütörtökön: Schneider Electric Dunavecsén felépült Duna Smart Power Systems (DSPS) üzeme elnyerte a LEED Platinum minősítést. A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) minősítés egy nemzetközi szinten elismert zöldépítési program, amelyet az Egyesült Államokban a US Green Building Council (USGBC) fejlesztett ki. Célja, hogy ösztönözze a fenntartható építkezési gyakorlatokat, és támogassa az épületek környezeti teljesítményének javítását.
A létesítmény tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra is, geotermikus rendszert építettek ki, a tetőn napelemeket helyeztek el, hasznosítják az esővizet és még az ott készített berendezések is támogatják a klímavédelmet.
