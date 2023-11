A Sotheby’s az év elején nyerte el a 102 éves korában elhunyt Landau hagyatékának kezelését. A műgyűjtő a Whitney Museum of American Art igazgatótanácsának régi tagja volt, és egy magánmúzeum tulajdonosa is. Árverésre került kollekcióját előzetesen 344,5-430,1 millió dollár közti becsértékes sávba várták, végül 406,4 millió dollárt hozott.

Picasso Femme à la montre című festménye a 121 millió dolláros leütési árával az életmű második legmagasabb árat elért darabja lett (a rekordár 179 millió dollár) az aukciós értékesítések sorában – írta az artnet. A kép jutalékokkal növelt végső vételára 139,4 millió dollár volt. Emily Fisher Landau maga is kollekciója ékkövének és legértékesebb darabjának tekintette ezt a művet, haláláig az otthonában lógott. A képet 1968-ban vásárolta meg a New York-i Pace Gallerytől. A licitálás 95 millió dollárról indult érte és gyorsan 115 millió dollárra rúgott, majd három telefonos ajánlattevő közt dőlt el a licit. Az artnet értesülései szerint legalább egyikük Ázsiából telefonált.

A végső, adókkal és illetékekkel növelt összeg 139 363 500 dollár, ami remek eredmény, különösen ebben a piaci környezetben, de a valós piaci helyzetről nem árul el sokat, hiszen ez egy unikális darab, kiemelkedő gyűjteményből.

Marie-Thérèse Walter kubista portréját nemcsak az alkotója és egykori tulajdonosa miatt értékelték magasra, hanem mert 1932-es datálású és ezt az évet Picasso életművében kiemelkedőnek tartják. A londoni Tate Modern 2017-ben külön kiállítást is rendezett ennek az évnek a terméséből.

Több mint 102 éves életútja során a neves művészetpártoló Emily Fisher Landau mintegy 1200 műalkotást szerzett meg. November 8-án a Sotheby’s 31-et vitt kalapács alá az esti aukción és később még 82 darabot fog elárverezni az aukciós hét eseményein. Tovább folytatódott az elmúlt évek trendje, hogy a neves műgyűjtők kollekciója stabil eredményeket hoz a művészeti piac bizonytalan időszakában.

Az árverés további részében Agnes Martin művészi rekordot döntött 18,7 millió dollárral.

Hangulatos, aranylevél foltos minimalista absztrakcióját, a Gray Stone II-t 18,7 millió dollárért adták el Phillipe Segalot francia műkereskedőnek és -gyűjtőnek. A vételár az előzetes 6 milliós becsérték háromszorosa, és új aukciós rekord a művésznek. Rekord lett a Jasper Johns által egy, az 1986-os Flags című műhöz készített zászlódarab közül, amelyet 41 millió dollárért adtak el. Cy Twombly egy cím nélküli palatáblaműve 26,76 millió dollárért került egy ázsiai gyűjtőhöz.

Fotó: Sotheby’s

Az est másik csúcspontja volt Ed Ruscha három művének eladása, ezek a képek is Landau személyes kedvencei közé tartoztak. A Securing the Last Letter (Boss) 39,4 millió dollárért kelt el, egy másik, szövegalapú festmény, a Mint 12,9 millió dollár lett, a harmadik kép (Festmény az amerikai indián számára) 6,1 millió dollárért kelt el.

Az eladás Andy Warhol Landau portréjával ért véget, ami valamivel több mint félmillió dollárért kelt el, emlékeztetve a teremben tartózkodókat az esti indulás előtt híres gyűjtői szellemére: „Ha valaki igazi gyűjtő, semmi sem akadályozza meg abban, hogy megszerezze, amit akar.”

A közönség soraiban jelen voltak a legnevesebb műkereskedők, köztük Dominique Lévy, Amalia Dayan, Amy Cappelazzo, Loic Gouzer, Larry Gagosian, telefonon pedig az ázsiai licitálók voltak aktívak.