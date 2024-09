Budapest Contemporary: vasárnap estig a Bálnában

Huszonkilenc hazai és tizenkét nemzetközi galéria is részt vesz az eseményen a Bálnában. A BCT 2024-ben nemzetközivé bővül, hiszen hat európai ország tizenkét galériájának negyvenkét alkotása látható huszonegy művésztől. A vásár összehozza a szakmabelieket, a műgyűjtőket és a laikus érdeklődőket. Az esemény fővédnöke Spengler Katalin műgyűjtő.

Budapest Contemporary vásár / Fotó: Gradvolt Endre

A kiállított művek összértéke több millió euró, azonban a látogatók már pár tízezer forintért is találnak jó minőségű műtárgyakat. A legértékesebb kortárs alkotások értéke 50–100 millió forint. Százmillió forintért egy nemzetközi sztár alkotása, Wim Delvoye 2004-es Caterpillar című alkotása vásárolható meg, amelyet a svájci Wilde Gallery hozott ide.

A nemzetközi kitekintést és izgalmas külföldi műveket kínáló szekció létrejöttében kiemelt szerepe volt Nemes Márton képzőművésznek, a Velencei Biennálé magyar pavilonjában kiállító művésznek, aki személyes kapcsolatrendszerét használva hívott Budapestre különleges alkotókat, akik közül többen személyesen is részt vesznek a vásáron.

„Azok, akik ellátogatnak a Budapest Contemporary vásárra, találkozhatnak az aktuális trendekkel, láthatják, merre tart az ország és a kontinens kortárs művészete. Felépíttetünk egy nemzetközi standot, ahol Ausztriából, Csehországból, Franciaországból, Hollandiából, Németországból, Svájcból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek galériák és izgalmas alkotások” – mondta el Nemes Márton képzőművész, az esemény kurátora.

Nemes Márton képzőművész, az esemény kurátora / Fotó: Gradvolt Endre

A rendezők több ezer látogatót várnak a három nap alatt – gyűjtőket, vásárlókat, művészeket, befektetőket, a szakma képviselőit, valamint azokat is, akik szeretnek gyönyörködni a kortárs szcéna kínálatában. A vásáron exkluzív tárlatvezetéseket, edukációs programokat is tartanak, illetve minikonferencia is várja az érdeklődőket, amely a művészet és az üzlet összekapcsolódását helyezi a fókuszba. Az angol és magyar nyelven zajló előadásokon jogi kérdésekkel is foglalkoznak: szó lesz műgyűjtemények örökléséről, adózási kérdésekről és egy gyűjtemény kezelésének kérdéseiről, valamint a vállalati gyűjtésről.