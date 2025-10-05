Évtizedeken keresztül eltűntnek hitt festmények bukkantak fel a Virág Judit Galéria aukciós anyagában

Vaszary János Matróz a tengerparton című festményének felbukkanása igazi művészeti szenzáció. A kép közel kilenc évtizeden keresztül lappangott, majd egy külföldi gyűjtő kollekciójából került elő, és térhetett haza Magyarországra. Vaszary János a hazai műtárgypiac egyik legfontosabb alkotója, művei nemcsak művészettörténetileg érdekesek, hanem befektetésnek is kiválóak. Matróz a tengerparton (Napba néző önarckép) című 1936 körül keletkezett festénye 18 millió forintos kikiáltási árról indul és 30-40 millió forintos becsértéket kapott. Vaszary két kisebb értékű műve is kalapács alá kerül ezen az aukción, egy balatoni látkép 6 és félmillióról kezd és 10-15 millió forint a becsértéke, a Nervi című krétarajz pedig 2,8 millió kikiáltási árú, a becsértékes sávja pedig 5 és 8 millió forint közé esik.

Gulácsy Lajos: A cselszövő című festménye / Fotó: Virág Judit Galéria

Gulácsy Lajos 1904-ben, Rómában festett A cselszövő című festménye – melyet a művész sajátkezű feljegyzéseiben is megemlített – a Magyar Nemzeti Galéria életműkiállításán is megtekinthető volt két éve. A reneszánsz öltözetben, karddal az oldalán megjelenő férfi feltehetően Lorenzo de Medicit ábrázolja, 26 millió forinton indul és 48-60 millió forint közt állapították meg a becsértékét.

Batthyány Gyula: Menyegző / Fotó: Virág Judit Galéria

Batthyány Gyula Menyegző című eddig ismeretlen, lappangó nagyméretű triptichonján egy esküvői jelenetnek lehetünk szemtanúi, mely mint egy fantasztikus színielőadás tárul elénk. A kép kikiáltási ára 10 millió forint, becsértéke 18-26 millió forint.Gróf Battyány Gyula gazdag életművének nagy része elpusztult a világháborúban illeve az 56-os forradalom napjaiban, festményeinek alig egyötödéről tudható, hogy hol van, de sokkal több ismert korabeli lapok reprodukcióiból. A most felbukkanó Mennyegző is ezek egyike volt. Batthyányi saját magát úgy jellemezte, mint a szépasszonyok festőjét, most is szerepel az aukciós anyagban egy Hölgylovas című képe, 5 és fél milliós kikiáltási áron, 7-10 millió forintos becsértékkel.

Kmetty János: Csendélet KUT folyóirattal / Fotó: Virág Judit Galéria

Kalapács alá kerül továbbá Kmetty János életművének egyik csúcsdarabja, a Csendélet KUT folyóirattal című, a szintetikus kubizmus eszközeit felvonultató festmény is, amely korábban a legendás gyűjtő Dévényi Iván kollekcióját gazdagította.Kikiáltási ára 30 millió forint, becsértéke 40-50 millió. Ugyancsak kiemelt aukciós tétel Egry József lírai, a balatoni atmoszférát gyönyörűen megragadó monumentális védett tájképe, mely a Badacsonyt ábrázolja, 30-40 millió forintos becsérték mellett 20 millió forintról indul.