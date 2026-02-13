A Kisterem nagy lépése - mit kell tudni a kortárs magyar művészeti piacról? - interjú

Onnan kezdeném, hogy miért most döntött a növekedésről, ebben a bizonytalan helyzetben?

Néha be kell vállalni egy nagy döntést, az én működésemben ez az idő most érkezett el. Régóta kinőttük a Kisterem Képíró utcai helyiségét, és szükségem van egy megfelelő térre, amely kifejezetten alkalmas műtárgyak professzionális bemutatására, főleg ha nagy intézményekből jönnek külföldi kurátorok vagy neves gyűjtők. Egy méltó galériás tér sokat hozzátesz nemcsak az én megítélésemhez, hanem mutatja a hazai kortárs művészet megerősödését is.

Kisterem galéria – Molnár Zsolt kiállítása / Fotó: Kisterem galéria

A beszélgetésünk előtti napon Anna Mark temetésén vett részt Párizsban. A 97 éves korában elhunyt festőművész a Párizsban befutott magyar művészek közé tartozott, és itthon ön képviselte. Ilyenkor ez a képviselet megmarad?

Nagyon szerettem Anna Mark személyét és a munkát is. Megtiszteltetés, hogy ott lehettem ezen az intim, családias búcsún, a legfontosabb barátai és szakmai tisztelői társaságában. Három éve a szentendrei Ferenczy Múzeum rendezett egy nagy retrospektív kiállítást a munkáiból, és párhuzamosan nálunk, a Kisterem galériában is, mi gyakorlatilag évente szerveztünk egyet. Fantasztikus személy volt, az életemnek nagy adománya, hogy ismerhettem. Jóban vagyok a családdal, Anna 98. évében ment el, meg tudtuk beszélni az ügyeinket, úgyhogy szerintem nem lesz változás a képviseletében.

Húszéves a Kisterem galéria. Ebben a húsz évben sokat változott a műkereskedelmi környezet. Hogyan lehetne összefoglalni a legfontosabb pontjait ennek a folyamatnak?

Nagyon hosszú ideig, gyakorlatilag a nyolcvanas évektől a Covid-karanténig ugyanazon rendszer szerint működött a nemzetközi kortárs műkereskedelem. Persze közben történtek változások, például a galériás értékesítés mellett szaporodtak és nagyra nőttek a nemzetközi művészeti vásárok. Egyre nagyobb szerepet kaptak a műtárgykereskedésben, sok szempontból átvették az aukciósházak szerepét, miközben egymással is elkezdtek versenyezni. Izgalmas kihívás volt nekünk, magyar galeristáknak, hogyan tudunk bekapcsolódni ebbe a vérkeringésbe, és mire nagyjából elértünk oda, hogy megerősítettük vásári pozícióinkat, léphettünk volna tovább, akkor jött a Covid. Két évig utazási nehézségekkel és online Viewing Roomokkal ment tovább a vásározás. Elindult egy átrendeződés a műkereskedelmi struktúrában, az online piac élénkülése mellett. Miközben a személyes jelenlét a műtárgypiacon véleményem szerint kiiktathatatlan.