Rekordhideg után rekordsegítség: a kormány siet a gazdák segítségére

A kormány több milliárd forintos támogatási csomaggal enyhíti a tavalyi tavaszi fagyok okozta károkat a gyümölcs- és zöldségtermelők körében – mondta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Emlékeztetett: a 2025. áprilisi, helyenként mínusz 7–8 fokos hideghullám súlyos veszteségeket okozott az ültetvényekben. Az agrárkár-enyhítési rendszerbe közel 37 ezer hektárra és mintegy 6 ezer bejelentésre érkezett kárigény, amelynek túlnyomó része ehhez az eseményhez köthető. A legsúlyosabban érintett térségek Kelet-Magyarországon találhatók.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 8600 hektárt érintett a káresemény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden harmadik kárjelentett terület ebből a térségből származott. Jelentős volt a kár Hajdú-Biharban, Békésben és Bács-Kiskunban is.

Határidő előtt jött a kárenyhítés

A kárenyhítés részeként a szőlő- és gyümölcstermelők már 1,45 milliárd forint előleget kaptak – több mint fél évvel a szokásos határidő előtt –, a fennmaradó összeget pedig 2026 márciusában fizetik ki. Emellett egy 3 milliárd forintos keret áll rendelkezésre fagyvédelmi technológiák (például légkeverők, hősugárzók) beszerzésére.

Kétmilliárd forintot fordítanak az elpusztult ültetvények korszerű cseréjére. Nagy István hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a gazdálkodók mellett, hogy a természeti csapások ne sodorják veszélybe a vidéki megélhetést és az élelmiszer-önrendelkezést. A csomagok kombinálva jelentenek biztonsági hálót az ágazatnak, miközben a megelőzést és az éghajlati alkalmazkodást is erősítik.

A tárcavezető hangsúlyozta: a tavalyi fagykár is azt bizonyítja, hogy a többpilléres kockázatkezelési rendszer – agrárkárenyhítési alap és díjtámogatott biztosítások együtt – valódi biztonsági hálót jelent.