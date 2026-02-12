Rekordhideg után rekordsegítség: a kormány siet a gazdák segítségére
A kormány több milliárd forintos támogatási csomaggal enyhíti a tavalyi tavaszi fagyok okozta károkat a gyümölcs- és zöldségtermelők körében – mondta Nagy István agrárminiszter a Magyar Nemzetnek.
Emlékeztetett: a 2025. áprilisi, helyenként mínusz 7–8 fokos hideghullám súlyos veszteségeket okozott az ültetvényekben. Az agrárkár-enyhítési rendszerbe közel 37 ezer hektárra és mintegy 6 ezer bejelentésre érkezett kárigény, amelynek túlnyomó része ehhez az eseményhez köthető. A legsúlyosabban érintett térségek Kelet-Magyarországon találhatók.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 8600 hektárt érintett a káresemény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden harmadik kárjelentett terület ebből a térségből származott. Jelentős volt a kár Hajdú-Biharban, Békésben és Bács-Kiskunban is.
Határidő előtt jött a kárenyhítés
A kárenyhítés részeként a szőlő- és gyümölcstermelők már 1,45 milliárd forint előleget kaptak – több mint fél évvel a szokásos határidő előtt –, a fennmaradó összeget pedig 2026 márciusában fizetik ki. Emellett egy 3 milliárd forintos keret áll rendelkezésre fagyvédelmi technológiák (például légkeverők, hősugárzók) beszerzésére.
Kétmilliárd forintot fordítanak az elpusztult ültetvények korszerű cseréjére. Nagy István hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a gazdálkodók mellett, hogy a természeti csapások ne sodorják veszélybe a vidéki megélhetést és az élelmiszer-önrendelkezést. A csomagok kombinálva jelentenek biztonsági hálót az ágazatnak, miközben a megelőzést és az éghajlati alkalmazkodást is erősítik.
A tárcavezető hangsúlyozta: a tavalyi fagykár is azt bizonyítja, hogy a többpilléres kockázatkezelési rendszer – agrárkárenyhítési alap és díjtámogatott biztosítások együtt – valódi biztonsági hálót jelent.
Stratégiailag kiemelt jelentőségű lett a Bászna Gabona Zrt. felszámolása, gyorsabban juthatnak a pénzükhöz a megkárosított gazdák.
A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolási eljárását, hogy biztosítsa az adósságrendezés és a hitelezőkkel való megállapodás rendezett lebonyolítását. A kormányzati minősítés február 4-én, szerdán lép hatályba, ami azonnali gyorsított eljárási kereteket biztosít a gabonatermékekkel foglalkozó vállalat felszámolási folyamatában.