Új futárcég jött létre, kezdhetnek aggódni a többiek: napon belüli kiszállítást ígér a nagyobb városokban – ennek a magyarok is nagyon örülnének

A kínai JD.com e-kereskedelmi óriás bejelentette új európai gyorsfutárszolgálatát, a Joyexpresst, amely a vállalat logisztikai divíziójának, a Jingdong Logisticsnak a részeként működik – írja a Forbes.

Fotó: JD.com

A szolgáltatás kezdetben a JD.com új európai online áruházát, a Joybuyt fogja kiszolgálni, amely tesztüzemben működik, és hivatalosan 2026 márciusában indul Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban. A Joybuy elsősorban márkás termékeket kínál, és a gyors szállításra helyezi a hangsúlyt saját helyi raktárakból.

A Joyexpress ígérete szerint a nagyobb európai városokban aznapi vagy másnapi kiszállítást biztosít, emellett nagy háztartási készülékek esetén beszerelési szolgáltatást is nyújt. A cég kezdetben több mint 60 európai raktárból és telephelyről üzemel, ezt a hálózatot pedig tovább kívánja bővíteni, miközben a Joybuy jelenlétét is kiterjesztené a kontinens további részeire.

Magyarországi indulásról egyelőre nem esett szó sem a Joybuy, sem a Joyexpress kapcsán. A kínai cég egyre több figyelmet fordít Európára, miután megszerezte a Media Marktot is.

A JD.com felvásárolta a Media Marktot

Mint ismert, tavaly november végén a várakozásoknak megfelelően hivatalosan is lezárult a felvásárlási folyamat, és a Media Markt áruházak mögött álló Ceconomy 85,2 százalékos tulajdoni hányada a kínai JD.com kereskedőcéghez került. Nem várható névváltás, de a logisztika és a termékkínálat jelentősen átalakulhat.

Magyarországon már idén látványos átalakítások várhatók a Media Markt áruházakban: az európai szintű stratégia részeként az üzletek mintegy 90 százalékát felújítják. A zsúfoltság csökken, nagyobb hangsúly kerül a komfortszolgáltatásokra – például telefonvédő fólia felhelyezésére vagy rollerszervizre –, valamint új formátumok jelennek meg, mint az Xpress és Smart üzletek.