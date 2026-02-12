Most érkezett a hír: súlyos baleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – mentőhelikoptert kellett riasztani a CATL-hez

Munkabaleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – írta meg a Dehir a CATL közleményére hivatkozva.

A debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén súlyos baleset történt / Fotó: Czeglédi Zsolt

Egy dolgozó súlyos sérüléseket szenvedett munkavégzés közben. A lap azt írja, hogy a CATL debreceni cellagyárának építési területén csütörtökön

nyolc napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset történt.

A tájékoztatásban részletesen szerepel, mi történt pontosan.

Debreceni kínai akkumulátorgyár: most érkezett, súlyos baleset történt

A cég először is arra hívta fel a figyelmet, hogy az építési munkálatokban egyik szerződött partnerük munkavállalója járt szerencsétlenül, tehát nem belsős foglalkoztatottról van szó. A dolgozó a szellőztetőberendezésen végzett szerelési munkálatokat az elektródhegesztő épületben, a függesztett kazettás mennyezet feletti térben. Azt már megállapították, hogy a munkához nem megfelelő járófelületet használt. A munkaterületen egy korábban felszerelt kikötési pont rendelkezésre állt, azonban a sérült személy a jelenleg ismert információk szerint nem rögzítette magát a kikötési ponthoz leesés elleni testhevederrel, és lehuzant az ideiglenes fa járófelületről.

A CATL jelentése szerint a balesetet szenvedő munkavállaló nagyjából hatméteres magasságból zuhant le. Ugyanakkor aláhúzták, hogy a körülmények tisztázása és a baleset kivizsgálása még folyamatban van.

A vállalat arról is tájékoztatott, mi történt közvetlenül a baleset bekövetkezte után.

azonnal értesítették a mentőszolgálatot, a területen dolgozó munkavédelmi szakemberek ellátták a sérültet a mentő kiérkezéséig, majd a kiérkező mentőegység értesítette a mentőhelikopter csapatát. A helikopter kiérkezése után a mentőorvos segítségével stabilizálták a beteget és a sérültet mentőautó szállította a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Kenézy Gyula Campusán található Sebészeti Klinikára.

Vagyis végül a mentőhelikopteres szállítás nem volt indokolt. A sérülés azonban súlyos: az előzetes kórházi információk szerint belső sérüléseket nem állapítottak meg, azonban a sérült combcsont- és alsó lábszárcsonttörést szenvedett.