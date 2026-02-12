Deviza
EUR/HUF378,93 -0,11% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF434,78 -0,09% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,93 -0,06% RON/HUF74,44 -0,15% CZK/HUF15,62 -0,13% EUR/HUF378,93 -0,11% USD/HUF319,28 -0,06% GBP/HUF434,78 -0,09% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,93 -0,06% RON/HUF74,44 -0,15% CZK/HUF15,62 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38% BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sérülés
CATL Debrecen
akkumulátorgyár
baleset
CATL

Most érkezett a hír: súlyos baleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – mentőhelikoptert kellett riasztani a CATL-hez

Rendkívüli esemény következett be. A debreceni kínai akkumulátorgyár javában épül, de csütörtökön súlyos sérülést szenvedett az egyik munkás. Mentőhelikoptert is kellett riasztani.
Hecker Flórián
2026.02.12, 21:28
Frissítve: 2026.02.12, 22:21

Munkabaleset történt a debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén – írta meg a Dehir a CATL közleményére hivatkozva.

Debreceni kínai akkumulátorgyár
A debreceni kínai akkumulátorgyár építkezésén súlyos baleset történt / Fotó: Czeglédi Zsolt

Egy dolgozó súlyos sérüléseket szenvedett munkavégzés közben. A lap azt írja, hogy a CATL debreceni cellagyárának építési területén csütörtökön

nyolc napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset történt.

A tájékoztatásban részletesen szerepel, mi történt pontosan.

Debreceni kínai akkumulátorgyár: most érkezett, súlyos baleset történt

A cég először is arra hívta fel a figyelmet, hogy az építési munkálatokban egyik szerződött partnerük munkavállalója járt szerencsétlenül, tehát nem belsős foglalkoztatottról van szó. A dolgozó a szellőztetőberendezésen végzett szerelési munkálatokat az elektródhegesztő épületben, a függesztett kazettás mennyezet feletti térben. Azt már megállapították, hogy a munkához nem megfelelő járófelületet használt. A munkaterületen egy korábban felszerelt kikötési pont rendelkezésre állt, azonban a sérült személy a jelenleg ismert információk szerint nem rögzítette magát a kikötési ponthoz leesés elleni testhevederrel, és lehuzant az ideiglenes fa járófelületről.

A CATL jelentése szerint a balesetet szenvedő munkavállaló nagyjából hatméteres magasságból zuhant le. Ugyanakkor aláhúzták, hogy a körülmények tisztázása és a baleset kivizsgálása még folyamatban van.

A vállalat arról is tájékoztatott, mi történt közvetlenül a baleset bekövetkezte után.

  1. azonnal értesítették a mentőszolgálatot,
  2. a területen dolgozó munkavédelmi szakemberek ellátták a sérültet a mentő kiérkezéséig,
  3. majd a kiérkező mentőegység értesítette a mentőhelikopter csapatát.
  4. A helikopter kiérkezése után a mentőorvos segítségével stabilizálták a beteget és a sérültet mentőautó szállította a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Kenézy Gyula Campusán található Sebészeti Klinikára.

Vagyis végül a mentőhelikopteres szállítás nem volt indokolt. A sérülés azonban súlyos: az előzetes kórházi információk szerint belső sérüléseket nem állapítottak meg, azonban a sérült combcsont- és alsó lábszárcsonttörést szenvedett.

Végezetül a CATL kiemelte, hogy a biztonság kiemelten fontos a társaság számára, ezért kárjelentést kértek be a kivitelezésen dolgozó  összes partnerünk menedzserétől, továbbá felszólították őket, hogy tartsanak megújító munkavédelmi képzést dolgozóik számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu