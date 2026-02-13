Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-csúcson, a belgiumi Bilzenben csütörtökön. Az Európai Tanács tagjainak informális, kihelyezett ülését követően von der Leyen közölte: az Európai Tanács márciusi ülésére bemutat egy részletes ütemtervet és cselekvési tervet, mely konkrét határidőket és célkitűzéseket tartalmaz az egységes piac elmélyítésére. A dokumentumot a bizottság mellett a két társjogalkotó, az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadná.

EU-csúcs: Ursula von der Leyen bemutatta a nagy tervét, ahogy eddig ismertük Európát, annak vége – kettészakadhat az unió / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

Az elnök ismertetése szerint az intézkedéscsomag öt pillérre épül. Elsőként az adminisztratív terhek csökkentését emelte ki. Tíz úgynevezett omnibusz jogszabálycsomagból hármat már elfogadtak, hét még tárgyalás alatt áll. Ezek évente mintegy 15 milliárd euróval mérsékelhetik a vállalkozások terheit – mondta. Hozzátette:

felülvizsgálják az uniós joganyagot,

fellépnek a tagállami túlszabályozás ellen,

valamint időkorlátos rendelkezéseket vezetnek be a jogszabályokban.

Második pillérként az egységes piac megerősítését nevezte meg. Ennek része az úgynevezett 28. rendszer, mely lehetővé tenné, hogy a vállalkozások 48 órán belül, teljesen digitálisan, egységes szabályok szerint alapíthassanak céget az EU-ban. A cél egy mély európai tőkepiac létrehozása is a megtakarítási és befektetési unió keretében. Amennyiben júniusig nem történik elegendő előrelépés, a tagállamok megerősített együttműködés keretében is továbbléphetnek – jelezte.

Von der Leyen beszélt az európai bajnokvállalatok szükségességéről is. Ennek érdekében áprilisban bemutatják az új fúziós iránymutatások tervezetét, valamint előkészítik az ipari gyorsítást célzó törvényt, mely stratégiai ágazatokban európai preferenciát tartalmaz majd.

Harmadik pillérként az egységes energiapiac kiépítését említette.

Erősíteni kívánják az elektromos hálózatokat és a határokon átnyúló infrastruktúrát.

A piaci modell kapcsán rámutatott: tavaly a megújuló energia átlagosan 34 euróba került megawattóránként, a nukleáris 50-60 euróba, míg a földgáz 100 euróba. A jelenlegi árképzési rendszer felülvizsgálatáról a következő csúcstalálkozón terjeszt elő javaslatokat, emellett napirenden lesz az ETS-rendszer felülvizsgálata is.