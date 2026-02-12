Az Otthon Start új életet lehelt a nyáron kifulladóban lévő ingatlan- és lakáshitelpiacba, amit jól mutat, hogy augusztusról novemberre csaknem megháromszorozódott az újonnan kötött lakáshitel-szerződések értéke, elérve a 274 milliárd forintot, ami abszolút csúcs a magyarországi lakáshitelezés történetében.

Hitelpiac: így alakítja át az Otthon Start a lakáshitelezést 2026-ban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezzel együtt a támogatott konstrukciók aránya is megugrott, ez a trend pedig idén várhatóan kitart. Ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az Otthon Start lesz az új lakáshitel, a piaci konstrukciók szerepe pedig várhatóan főleg kiegészítő jellegű lesz, ha 50 millió forintnál nagyobb összegre van szükség, gyerekvállalás nélkül.

Ez persze számos ponton újradefiniálja a lakáshitelezést 2026-ban, amire mind a bankoknak, mind a hitelt felvenni tervezőknek fel kell készülniük.

Tovább nőhet a támogatott hitelek dominanciája

Az Otthon Start programos hitel indulását követően látványosan megugrott a támogatott konstrukciók iránti igény: az év utolsó hónapjaiban a kihelyezett lakáshitel-volumennek már több mint 80 százaléka ilyen volt. A földindulásszerű változást jól mutatja, hogy 2025. augusztusban csak 22 százalék volt az arányuk, és az ezt megelőző két év átlaga is nagyjából ekörül alakult. Egyedül 2022-ben, az NHP Zöld Otthon Program 2,5 százalékos fix kamatú lakáshitele volt képes pár hónapra hasonló arányeltolódást eredményezni, ám a támogatott hitelek súlya akkor sem ment 52 százalék fölé.

Az Otthon Start hitele ráadásul kombinálható, az ugyancsak maximum 3 százalékos kamatú CSOK Plusz lakáshitellel, így az elérhető hitelösszeg akár 100 millió forint is lehet.

Az Otthon Start és a CSOK Plusz maximum 3 százalékos fix kamatához képest a piaci lakáshitelek 6-8 százalékos kamatszintje meglehetősen magasnak tűnhet, így aki csak teheti, érthető módon inkább az előbbieket igyekszik felvenni.

Erre ráadásul minden lehetőség adott, hiszen az Otthon Start jogosultsági feltételei meglehetősen lazák: nincs korhatár, nem elvárás a házasság, nem kötik gyermekvállaláshoz, és nem akadály az 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányad sem valamely belterületi lakóingatlanban. Ha pedig házasok igénylik, akkor a tulajdonra vonatkozó feltételt elegendő egyiküknek teljesítenie, vagy felvehető a hitel úgy is, ha egyiküknek akár több saját ingatlanja is van.