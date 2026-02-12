Így alakítja át az Otthon Start a lakáshitelezést 2026-ban
Az Otthon Start új életet lehelt a nyáron kifulladóban lévő ingatlan- és lakáshitelpiacba, amit jól mutat, hogy augusztusról novemberre csaknem megháromszorozódott az újonnan kötött lakáshitel-szerződések értéke, elérve a 274 milliárd forintot, ami abszolút csúcs a magyarországi lakáshitelezés történetében.
Ezzel együtt a támogatott konstrukciók aránya is megugrott, ez a trend pedig idén várhatóan kitart. Ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az Otthon Start lesz az új lakáshitel, a piaci konstrukciók szerepe pedig várhatóan főleg kiegészítő jellegű lesz, ha 50 millió forintnál nagyobb összegre van szükség, gyerekvállalás nélkül.
Ez persze számos ponton újradefiniálja a lakáshitelezést 2026-ban, amire mind a bankoknak, mind a hitelt felvenni tervezőknek fel kell készülniük.
Tovább nőhet a támogatott hitelek dominanciája
Az Otthon Start programos hitel indulását követően látványosan megugrott a támogatott konstrukciók iránti igény: az év utolsó hónapjaiban a kihelyezett lakáshitel-volumennek már több mint 80 százaléka ilyen volt. A földindulásszerű változást jól mutatja, hogy 2025. augusztusban csak 22 százalék volt az arányuk, és az ezt megelőző két év átlaga is nagyjából ekörül alakult. Egyedül 2022-ben, az NHP Zöld Otthon Program 2,5 százalékos fix kamatú lakáshitele volt képes pár hónapra hasonló arányeltolódást eredményezni, ám a támogatott hitelek súlya akkor sem ment 52 százalék fölé.
Az Otthon Start hitele ráadásul kombinálható, az ugyancsak maximum 3 százalékos kamatú CSOK Plusz lakáshitellel, így az elérhető hitelösszeg akár 100 millió forint is lehet.
Az Otthon Start és a CSOK Plusz maximum 3 százalékos fix kamatához képest a piaci lakáshitelek 6-8 százalékos kamatszintje meglehetősen magasnak tűnhet, így aki csak teheti, érthető módon inkább az előbbieket igyekszik felvenni.
Erre ráadásul minden lehetőség adott, hiszen az Otthon Start jogosultsági feltételei meglehetősen lazák: nincs korhatár, nem elvárás a házasság, nem kötik gyermekvállaláshoz, és nem akadály az 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányad sem valamely belterületi lakóingatlanban. Ha pedig házasok igénylik, akkor a tulajdonra vonatkozó feltételt elegendő egyiküknek teljesítenie, vagy felvehető a hitel úgy is, ha egyiküknek akár több saját ingatlanja is van.
Aligha csökkennek érdemben a piaci lakáshitelkamatok
A magyar kamatkörnyezet várhatóan nem változik jelentős mértékben 2026-ban, már csak azért sem, mert a Magyar Nemzeti Bank meglehetősen óvatos az esetleges kamatcsökkentéssel, amit főleg az év eleji átárazódások inflációra gyakorolt hatása indokol. Ha azonban az infláció 3 százalék körül stabilizálódik, akkor akár két-három kamatvágás is lehet idén, így a lassan másfél éve 6,5 százalékos jegybanki alapkamat akár 6 százalék alá is benézhet.
Ez azonban aligha lesz elég ahhoz, hogy a hitelkamatok jelentős mértékben csökkenjenek, már csak azért sem, mert a hosszú kamatperiódusú hitelkamatokat közvetve befolyásoló 10 és 20 éves BIRS-mutató sem ad ehhez komolyabb teret: ezek értéke január 29-én például 6,34 százalékon, illetve 6,62 százalékon állt. Ezek pedig gyakorlatilag megegyeznek a kedvezőbbnek számító lakáshitelek kamatszintjével.
Általános kamatcsökkentés helyett inkább arra lehet számítani, hogy a bankok, meglovagolva az Otthon Start sikerét, kamatkedvezményt adnak akkor, ha valaki a támogatott konstrukció mellé piaci hitelt is felvesz.
Rekord magasságba nőhet az átlagos hitelösszeg
Az Otthon Start hiteleinek átlagos összege 35 millió forint körül mozog a bankoktól kapott információk alapján, ami jóval meghaladja a korábbi, 21 millió forint körüli átlagot. Ez persze érthető, hiszen a lakásárak jelentős mértékben emelkedtek tavaly, az MNB friss Lakásárindexe szerint például Budapesten a harmadik negyedévben átlagosan 26,2 százalékkal voltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban, míg a vidéki városokban 19,1 százalékos, a községekben 18,6 százalékos volt a drágulás.
Az állami támogatásnak köszönhetően ráadásul egy 50 millió forintos Otthon Start hitelnek ugyanakkora a havi törlesztője (277 299 forint) 20 éves futamidőre, mint egy 6,79 százalékos kamatú, 36 millió forint összegű piaci kölcsönnek.
Ilyen alacsony kamat mellett pedig akkor is érdemes minél kisebb önerővel hitelt felvenni, ha egyébként rendelkezésre állna nagyobb saját forrás, ugyanis a legegyszerűbb és leginkább biztonságos befektetések is többet fizetnek a 3 százalékos hitelkamatnál.
A FIX Magyar Állampapír például 7 százalékos éves kamatot fizet, de a bankbetétek között is találni értelmezhető ajánlatokat. Az OTP Bank Prémium Forint Betét terméke kifejezetten a prémiumbanki szerződéssel rendelkező ügyfeleknek szól: itt is új forrás helyezhető el, 6 hónapos futamidőre, legalább 100 ezer forint összegben, az elérhető éves kamat 6 százalék. Érdemes megemlíteni a Trive Bank eBetét Kamatbónusz nevű konstrukcióját is, ami 12 hónapos futamidőnél, megújuló lekötéssel évi 8 százalékos kamatot fizet, ha teljesülnek az előírt feltételek. (Egyszeri lekötésre évi 7,50 százalékos a kamat.)
A használt lakások után az új építésű ingatlanok lehetnek az új kedvencek
2026 novemberében a bankok által nyújtott lakáshitel termékek értékének 86,6 százalékát használt lakás vásárlására igényelték, ami bőven meghaladja például a 2024-es év 77,2 százalékos átlagát. A használt lakások iránti megugró kereslet oka egyértelműen az, hogy az olcsó hitelnek köszönhetően megnövekedett piaci kereslettel az újlakás-piac képtelen volt lépést tartani: 2025 szeptemberében például mindössze kicsivel több mint 9000 olyan eladó új lakás volt a piacon, ami megfelelt az Otthon Start feltételeinek, a többség a bruttó 1,5 millió forint feletti négyzetméterár miatt nem jöhetett számításba.
A helyzet azonban hamarosan változhat, hiszen mintegy tucatnyi új lakópark épül kiemelt beruházásként Budapesten és országszerte, ami több mint 1300 új, Otthon Start-kompatibilis lakást jelenthet. Ezek jelentős része ráadásul várhatóan már a tervezőasztalról elkelhet, köszönhetően a nemrég bevezetett társasházi építményi jognak, ami biztonságosabbá tette a tervezőasztalról történő vásárlást, valamint a még csak épülő ingatlanok hitelezését.
Ha pedig az új építésű ingatlanok nagyobb számban jelennek meg a piacon, akkor ez nyomás alá helyezheti a használt lakások árát, mert a bruttó 1,5 millió forintos maximális négyzetméterár felső korlátot jelenthet.
Tovább erősödhet a verseny az igénylőkért
A támogatott hitelek dominanciája a bankokat már eddig is komoly versenyre késztette, ami 3 százalék alatti kamatokban, induló díjkedvezményekben, valamint akár több százezer forintos jóváírásokban mutatkozott meg. A verseny a jövőben pedig fokozódhat már csak azért is, hiszen az Otthon Start az állami kamattámogatásnak köszönhetően komoly profitot jelent, ráadásul ezen keresztül CSOK Pluszt, piaci lakáshitelt, vagy akár babaváró hitelt is értékesíthetnek a bankok, nem beszélve az új számlás ügyfelek toborzásáról.
Az OTP Banknál elérhető akcióban az értékbecslés díja mindössze 35 000 forint, illetve nem számol fel folyósítási díjat Groupama vagyonbiztosítás megkötése esetén, valamint a közjegyzői díj 50 százalékát visszatéríti, ha az igénylő Groupama törlesztési biztosítást köt, és azt legalább 3 évig fenn is tartja. Akció keretében a 2026. február 28-ig befogadott Otthon Start Lakáshitelekkel egy időben kötött OTP Lakástakarék Prémium Plusz megtakarítás esetén az első éves szerződés szerinti megtakarítási összeget, de legfeljebb 240 000 forintot jóváír az ügyfél lakástakarék számláján.
Az MBH Banknál a Privát banki és Prémium banki ügyfelek például 2,89 százalékos kamatot kaphatnak, a jóváírás összege pedig 200 000 forint, ha a hitelösszeg legalább tízmillió forint, valamint az igénylő meghatározott MBH-s bankszámlával rendelkezik, amire a futamidő alatt havonta legalább 350 000 forint jóváírás érkezik. További 20 000 forint jóváírást ér, ha az igénylő még a hitel folyósításáig Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést köt.
Rajtuk kívül az UniCredit és a CIB Bank kínál még 3 százalék alatti, 2,80 százalékos, illetve 2,95 százalékos kamatot. Az UniCredit ezen felül 250 000 forintot utólag jóváír az igénylő számláján, plusz elvárások nélkül, valamint nem kell utalási díjat fizetni és visszatérít a közjegyzői díjból maximum 50 000 forintot. A CIB Bank a tulajdoni lap lekérésének és a földhivatali bejegyzésnek a díját vállalja át, valamint elengedi az ügyfélminősítés banki költségét, míg az egyéb feltételhez nem kötött jóváírás összege 200 000 forint.