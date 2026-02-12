Deviza
Nemzetközi Energiaügynökség
OPEC+
orosz olaj

Tovább dagadhat a túlkínálat az olajpiacon, és ennek előbb-utóbb az árakon is látszódnia kell

Az olajpiac kereslete és kínálata között tovább borul az egyensúly a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. A tavalyi évben elképesztő mértékben nőttek meg az olajkészletek, de ennek jó része tankereken veszteglő szankcionált olaj.
K. B. G.
2026.02.12, 20:20

Noha az idei év a vártnál feszesebben indult az olajpiacon, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) továbbra is fenntartja előrejelzését a túlkínálatról, sőt annak mértéke a szervezet szerint még nagyobb is lehet a korábban jelzettnél.

venezuelai olaj
Egyre több a tankereken parkoló, szankcionált olaj / Fotó: AFP

Januárban napi 1,2 millió hordó olaj tűnt el a piacról

Az IEA csütörtöki jelentése szerint januárban az észak-amerikai fagyok, valamint a kazahsztáni, venezuelai és más országok termelésének visszaesése miatt mintegy napi 1,2 millió hordónyi olaj tűnt el a kínálatból. Az orosz termelés napi 350 ezer hordóval csökkent a jelentés szerint, miután az ország fontos vevőire nehezedik egyre nagyobb nyomás, hogy mondjanak le az orosz olajról

A tankerek követésével számított adatok szerint India januárban csak napi 1,1 millió hordó orosz olajat vásárolt, ami 2022 novembere óta a legalacsonyabb érték. A tavalyi évben Újdelhi még átlagosan napi 1,7 millió hordó orosz olajat vásárolt. 

Kína ugyanakkor sosem vásárolt még annyi orosz olajt, mint januárban.

Ugyanakkor a megfigyelt készletek decemberben 37 millió hordóval nőttek, így a tavalyi év egészében 477 millió hordónyi olajat halmoztak fel világszerte, amire 2020 óta nem volt példa. Az előzetes adatok szerint a globális készletek januárban újabb 49 millió hordóval nőttek, így a készletek alakulásán már érezhető a túlkínálat, még ha a geopolitikai feszültségek és termelési zavarok miatt az árak hordónként mintegy 10 dollárral nőttek is januárban.

A párizsi központú szervezet szerint Kína 111 millió hordó olajat raktározott el, míg a tankereken tárolt mennyiség 248 millió hordóra duzzadt. Utóbbinak azonban 72 százaléka szankcionált olaj.

A kereslet még nő, de a kínálat még jobban

Az IEA szerint idén a globális kereslet napi 850 ezer hordóval lehet magasabb a tavalyinál, ami 80 ezer hordóval alacsonyabb a korábban jósoltnál, ám magasabb, mint a tavalyi napi 770 ezer hordós növekedésnél. A keresletnövekedést szinte teljes egészében az OECD-n kívüli országok adják, és annak fele a petrokémiai iparághoz köthető, szemben az előző évvel, amikor a közlekedés igényei hajtották a keresletet főként.

A kínálat azonban a januári visszaesés ellenére is nagyot nőhet idén, ám a napi 2,4 millió hordós bővülés elmarad a tavalyi 3,1 millió hordós ütemtől. 

A kínálat bővülésének fele érkezhet a jelentés szerint az OPEC+ és másik fel a nem OPEC+ országokból.

Ezzel szemben az OPEC szerint idén a kereslet napi 1,4 millió hordóval nő majd, míg az olajkartellen kívüli kínálat csak napi 630 ezer hordóval bővül. Az OPEC a szervezet számára optimista keresleti előrejelzése idén napi 106,5 millió hordóval számol, ami még mindig kevesebb, mint az IEA napi 108,6 millió hordós kínálati jóslata.

