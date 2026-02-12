Betiltanák a vasárnapi munkavégzést az első európai országban: kötelező lenne a munkaszüneti nap – a kormány felszólította a boltokat, hogy ne nyissanak ki

Jakov Milatovic alkotmánymódosítással betonozná be a vasárnapi munkaszünetet Montenegróban, miután az alkotmánybíróság megsemmisítette az erről szóló törvényt. A kérdés most kétharmados parlamenti támogatáson és kemény gazdasági vitákon múlik.

Fotó: BearFotos / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A montenegrói alkotmánybíróság január végén semmisítette meg a belső kereskedelemről szóló törvény azon rendelkezését, amely megtiltotta a vasárnapi és ünnepnapi munkavégzést. Indoklásuk szerint a szabályozás sértette a vállalkozás szabadságát és a törvény előtti egyenlőség elvét.

Alaptörvénybe vésik a szabad vasárnapot

A döntés nyomán Jakov Milatovic államfő alkotmánymódosítást kezdeményezett. Érvelése szerint csak az alaptörvénybe emelt szabály garantálhatja tartósan a munkaszüneti vasárnap intézményét. Az alkotmány módosításához azonban a parlamenti képviselők kétharmados támogatása szükséges, ami komoly politikai egyeztetést igényel.

A gazdasági szereplők nem egységesek az ügyben. A Montenegrói Munkaadók Szövetsége társadalmi párbeszédet sürget, és kompromisszumos megoldást szorgalmaz. A gazdaságfejlesztési miniszter ezzel párhuzamosan arra kérte a kereskedőket, hogy az alkotmánnyal összhangban álló végleges szabályozás elfogadásáig ne indítsák újra a vasárnapi nyitva tartást.

Köztes javaslat is született: a kormányzati, szakszervezeti és munkaadói képviselőkből álló Szociális Tanács azt indítványozta, hogy minden montenegrói önkormányzatban kiskereskedelmi lánconként egy üzlet tarthasson nyitva vasárnap, egy műszakban.

A vasárnapi munkavégzésért 80 százalékos bérpótlék járna, és a dolgozókat a következő hétvégén szabadnap illetné meg.

A vita így nem csupán munkajogi, hanem alkotmányos kérdéssé is vált. A következő hetekben az derül ki, sikerül-e politikai többséget teremteni a szabad vasárnap alkotmányos rögzítéséhez.