Mark Rutte
Ukrajna
NATO

Zelenszkij végre boldog lehet: új szövetség jelent meg Ukrajna mögött, azonnal rengeteg pénzt adnak neki – özönleni fognak az amerikai fegyverek az oroszok ellen

A NATO-főtitkár szerint az európai szerepvállalás erősödése kulcskérdés a szövetség jövője szempontjából. Több NATO-tagállam is százmillió dolláros felajánlást tett Ukrajna támogatására.
VG/MTI
2026.02.12, 21:04
Frissítve: 2026.02.12, 22:12

Szövetséges országok százmillió dolláros nagyságrendben ajánlottak fel támogatást Ukrajna számára a NATO PURL-kezdeményezésén keresztül (Prioritized Ukraine Requirements List – Ukrajna Prioritást Élvező Igényeinek Listája) – jelentette be Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben, az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően. Mark Rutte szerint létfontosságú, hogy még több tagállam csatlakozzon a katonai eszközök beszerzését finanszírozó programhoz.

mark rutte NATO volodimir Zelenszkij
Mark Rutte csütörtökön bejelentette, hogy újabb jelentős pénzügyi támogatások érkeztek Ukrajna megsegítésére a NATO égisze alatt / Fotó: AFP

Rutte: Washington nélkül is erős a NATO

A főtitkár elégedettségének adott hangot az európai védelmi kiadások növekedése miatt. Kiemelte: az Egyesült Államok is pozitívan értékeli Európa erőfeszítéseit a NATO-n belüli tehermegosztás terén. Ugyanakkor ismét világossá tette, hogy Európának nagyobb pénzügyi felelősséget kell vállalnia, miközben Washington egyre inkább más stratégiai kihívásokra – például Kínára – összpontosít.

Rutte szerint erős NATO-ra van szükség, de a szövetség még erősebbé válik, ha az európai tagállamok nagyobb vezető szerepet vállalnak. Arra a kérdésre, hogy a tagországok közötti viták gyengítik-e a szövetséget, úgy reagált: a NATO a demokráciák koalíciója, ahol természetesek a nézetkülönbségek. Leszögezte: 

A szervezet korábban is túlélt kemény vitákat, és mindig képes volt visszatérni alapvető céljához: az egymilliárd tagországi állampolgár védelméhez.

A sajtótájékoztatón Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy tavaly átalakult a szövetség. Az európai tagállamok a korábbinál nagyobb szerepet vállaltak a hagyományos védelem területén, ami szerinte szilárd alapot teremt az együttműködéshez. Hozzátette: a közös teherviselés révén a NATO visszatért eredeti küldetéséhez.

A brüsszeli bejelentés azt jelzi: a szövetség továbbra is fenntartja és bővíti Ukrajna katonai támogatását, miközben párhuzamosan újrarendezi a belső erőviszonyokat és a transzatlanti tehermegosztást.

Váratlan bejelentés: a 120 milliós távol-keleti ország is felszerelést küldene Ukrajnának – „külsősként” csatlakozna a NATO kezdeményezéséhez

Ukrajna támogatása újabb szintre léphet: egy NATO-kezdeményezés keretében egyre több ország vásárolna amerikai felszereléseket, amelyeket később Kijevnek szállítanának, miközben a programhoz már Európán kívüli partnerek is csatlakoznak. Japán nem halált okozó eszközökkel – például radarokkal és testpáncélokkal – kapcsolódna be a NATO által támogatott mechanizmusba, külsősként segítve Ukrajna védelmét.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12807 cikk

 

 

