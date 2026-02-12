Átláthatóbb szabályok, kiszámíthatóbb kötvénypiac

A kötvények magyar jog szerinti módosíthatósága kapcsán az elmúlt években sem az elméleti álláspontok, sem a piaci gyakorlat nem mutatott egységes képet. Változó volt a gyakorlat abban a tekintetben is, hogy a módosításra milyen módon kerülhet sor a kibocsátó és a kötvényesek között, valamint a központi értéktár milyen feltételek esetén vezethet át egy a felek által elfogadott módosítást a kötvényeken.

Kötvények: átláthatóbb szabályok, kiszámíthatóbb piac / Fotó: PanuShot / Shutterstock

Ezzel a módosítással a jogalkotó egyértelműen amellett foglalt állást, hogy a kötvények módosíthatók. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kötvény által megtestesített hitelviszony a kibocsátó pénzügyi és likviditási helyzetéhez, valamint a futamidő során bekövetkező egyéb változásokhoz igazítható legyen.

Úgy gondolom, ez a rugalmasság különösen fontos a jelenlegi, gyorsan változó gazdasági környezetben, hiszen megkönnyíti a hitelviszonyok átstrukturálását – akár a futamidő meghosszabbítása, akár a kamatfeltételek módosítása révén.

Kiemelendőnek tartom azt is, hogy a Tpt. módosítása kifejezetten szabályozza a nem pénzügyi vállalatok által dematerializált formában kibocsátott kötvények, vagyis a vállalati kötvények módosításának kereteit. Ugyanakkor a módosításhoz fűzött indokolás világossá teszi: a jogalkotó nem kizárólag a Tpt. szerinti vállalati kötvényekre kívánta korlátozni a módosíthatóság lehetőségét.

Új döntéshozó fórum: a kötvényesi gyűlés

Fontos új elemként jelenik meg a kötvényesi gyűlés, amely a kötvények módosításának elsődleges döntéshozó fórumává válik. A kötvényesi gyűlés határozathozatala több módon is történhet: személyes jelenlét mellett (ideértve az elektronikus hírközlő eszköz útján történő döntéshozatalt) vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat útján is érvényes lehet. Ennek megfelelően az érintett rendelkezések nagyobb fokú szabadságot biztosítanak, mivel a formális gyűlés mellett lehetőség nyílik a rugalmasabb döntéshozatali eljárásokra is, mint a konferenciahívás útján tartott kötvényesi gyűlés vagy a felek írásbeli döntéshozatala.

A szabályozás pontosan meghatározza azt is, hogy kik jogosultak részt venni és szavazati jogot gyakorolni a kötvényesi gyűlésen:

azok a kötvényesek, akik a meghívó Cégközlönyben történő közzétételének napján az érintett kötvénysorozatba tartozó kötvénnyel rendelkeznek. A szavazati jog a kötvények névértékéhez igazodik. Ez alól kivételt képeznek a kibocsátó tulajdonában álló (saját) kötvények, amelyekkel a kibocsátó szavazati jogot nem gyakorolhat, így azokat a szavazati jog mértékének meghatározása, a határozatképesség, illetve a döntéshozatal során a Tpt. szabályai értelmében figyelmen kívül kell hagyni.