Hivatalos rangsor: megválasztották Magyarország legjobb bankját – nem akárki lett az év bankára

Az OTP Bank nyerte a Mastercard – Év Bankja 2025 verseny fődíját. A magyar bankszektor rangos megmérettetésén a szakmai zsűri döntése alapján a Daily Banking szegmensben az OTP Bank, az Innovation szegmensben a Gránit Bank, míg a Beyond Banking szegmensben a K&H Bank nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt – közölték a szervezők.

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard – Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal tüntették ki / Fotó: OTP Bank

A legjobb összteljesítményt nyújtó, Az év bankja fődíjat elnyerő OTP Bank a Daily Banking szegmensben is első helyen végzett. A szegmensen belüli kategóriákban Az év lakossági ajánlata díjat az OTP Bank, Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank – BUPA, míg Az év ügyfélmegtartó programja kategória első helyét a Gránit Bank nyerte el.

Az Innovation szegmens győztese a Gránit Bank lett. A szegmens kategóriáiban Az év kiberbiztonsági programja díjat az OTP Bank, Az év mesterségesintelligencia-alapú innovációja elismerést a Gránit Bank, míg Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta.

A Beyond Banking szegmensben a K&H Bank lett a győztes. A szegmensen belül Az év marketingkommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank, Az év CSR programja kategóriában a K&H Bank, míg A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak.

A jubileumi Mastercard – Év Bankja gálán egy olyan bankári teljesítményt is elismertek, amely évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon van jelen az iparágban és a magyar gazdaság működésében:

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard – Az év bankára 2006–2025 Nagydíjjal tüntették ki.

A 20. alkalommal megrendezett versenyt három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg. Az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik: az ügyfélmegtartás, a mesterséges intelligencia és a kereskedői együttműködések – írták a közleményben.

„A Mastercard – Év Bankja verseny immár húsz éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése és ünneplése áll. Az idei pályázatok száma és sokszínűsége is azt jelezte, hogy a program iránti szakmai érdeklődés töretlen. A benyújtott megoldások pedig jól mutatták, hogy a bankok az innovációs fókuszpontok mentén, hosszú távú szemlélettel alakítják szolgáltatásaikat. A zsűri döntései idén is azt tükrözték, hogy azok a megoldások emelkednek ki, amelyek a technológiai lehetőségeket kézzelfogható, ügyféloldalon is jól értelmezhető értékké formálják” – mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.