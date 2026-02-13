Deviza
Hivatalos rangsor: megválasztották Magyarország legjobb bankját – nem akárki lett az év bankára

Három szegmensben, kilenc kategóriában hirdettek versenyt a bankok között. Az OTP Bank nyerte a 20. Mastercard – Év Bankja verseny fődíját.
VG
2026.02.13, 06:19
Frissítve: 2026.02.13, 08:32

Az OTP Bank nyerte a Mastercard – Év Bankja 2025 verseny fődíját. A magyar bankszektor rangos megmérettetésén a szakmai zsűri döntése alapján a Daily Banking szegmensben az OTP Bank, az Innovation szegmensben a Gránit Bank, míg a Beyond Banking szegmensben a K&H Bank nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt – közölték a szervezők.

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard – Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal tüntették ki / Fotó: OTP Bank

A legjobb összteljesítményt nyújtó, Az év bankja fődíjat elnyerő OTP Bank a Daily Banking szegmensben is első helyen végzett. A szegmensen belüli kategóriákban Az év lakossági ajánlata díjat az OTP Bank, Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank – BUPA, míg Az év ügyfélmegtartó programja kategória első helyét a Gránit Bank nyerte el.

Az Innovation szegmens győztese a Gránit Bank lett. A szegmens kategóriáiban Az év kiberbiztonsági programja díjat az OTP Bank, Az év mesterségesintelligencia-alapú innovációja elismerést a Gránit Bank, míg Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta.

A Beyond Banking szegmensben a K&H Bank lett a győztes. A szegmensen belül Az év marketingkommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank, Az év CSR programja kategóriában a K&H Bank, míg A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak.

A jubileumi Mastercard – Év Bankja gálán egy olyan bankári teljesítményt is elismertek, amely évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon van jelen az iparágban és a magyar gazdaság működésében: 

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard – Az év bankára 2006–2025 Nagydíjjal tüntették ki.

A 20. alkalommal megrendezett versenyt három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg. Az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik: az ügyfélmegtartás, a mesterséges intelligencia és a kereskedői együttműködések – írták a közleményben.

„A Mastercard – Év Bankja verseny immár húsz éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése és ünneplése áll. Az idei pályázatok száma és sokszínűsége is azt jelezte, hogy a program iránti szakmai érdeklődés töretlen. A benyújtott megoldások pedig jól mutatták, hogy a bankok az innovációs fókuszpontok mentén, hosszú távú szemlélettel alakítják szolgáltatásaikat. A zsűri döntései idén is azt tükrözték, hogy azok a megoldások emelkednek ki, amelyek a technológiai lehetőségeket kézzelfogható, ügyféloldalon is jól értelmezhető értékké formálják” – mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.

Az OTP Bank szakértői 2026-ra is összeállították a pénz- és tőkepiaci trendekre vonatkozó előrejelzésüket, a befektetők figyelmébe ajánlott eszközöket és lehetőségeket tartalmazó részletes elemzésüket. Latin-amerikai és indiai részvények, csipgyártók és kibervédelem, arany, réz és urán is szerepel a legnagyobb magyar bank stratégáinak 2026-ra szóló befektetési listáján.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
