Van egy zseniális trükk Magyarországon, amivel havi 750 ezer forint készpénz vehető fel teljesen ingyenesen a bankautomatákból – így kell csinálni

A Revolut fintech szolgáltató a közelmúltban frissítette díjcsomagjainak összehasonlító táblázatát, amelynek értelmében több magyarországi ügyfél nagyobb összegben válthat díjmentesen devizát és vehet fel készpénzt – írja a Revinfo.hu.

A Revolutnál emelkednek a készpénzfelvételi limitek / Fotó: AFP

A változások elsősorban a belépő szintű csomagokat érintik:

A Standard csomag esetében a havi díjmentes devizaváltási keret (hétköznapokon) 350 ezer forintról 380 ezer forintra emelkedett.

A Plus csomagban ugyanez a limit 1 millió 050 ezer forintról 1 millió 140 ezer forintra nőtt.

A Premium, Metal és Ultra csomagoknál a hétköznapi devizaváltás továbbra is korlátlanul díjmentes marad.

A készpénzfelvételi limitek terén még jelentősebb az emelés az alacsonyabb csomagokban:

Standard csomag: a havi díjmentes ATM-es készpénzfelvételi összeg 75 ezer forintról 150 ezer forintra duplázódott.

Plus csomag: 75 ezer forintról 300 ezer forintra nőtt (négyszeres növekedés).

Premium csomag: 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedett.

A Metal (300 ezer forint) és Ultra (750 ezer forint) csomagok készpénzfelvételi kerete nem változott.

Fontos megjegyezni, hogy a módosítások egyelőre csak a Revolut weboldalán megjelenő összehasonlító táblázatban láthatók, az alkalmazásban és a hivatalos díjtáblázatokban még a korábbi limitek szerepelnek. A tényleges bevezetés időpontja bizonytalan,

az új limitek akkor válnak érvényessé, ha azok az appban is megjelennek.

A változás összességében kedvezőbb feltételeket kínál a Standard és Plus csomagok használóinak, különösen azoknak, akik rendszeresen váltanak devizát vagy vesznek fel készpénzt külföldön. A Revolut nem közölt hivatalos indoklást vagy pontos bevezetési dátumot a frissítéshez. A pontos, aktuális limiteket minden esetben az alkalmazásban, a Profil – A csomag menüpont alatt érdemes ellenőrizni.

Így vehető fel havi 750 ezer forint készpénz teljesen ingyenesen

A portál emlékeztet: február 1-jétől a Wise önkéntesen megduplázta a magyar ügyfelek díjmentes ATM-es készpénzfelvételi keretét, most havonta összesen 300 ezer forint vehető fel költségmentesen (legfeljebb két részletben).