Van egy zseniális trükk Magyarországon, amivel havi 750 ezer forint készpénz vehető fel teljesen ingyenesen a bankautomatákból – így kell csinálni
A Revolut fintech szolgáltató a közelmúltban frissítette díjcsomagjainak összehasonlító táblázatát, amelynek értelmében több magyarországi ügyfél nagyobb összegben válthat díjmentesen devizát és vehet fel készpénzt – írja a Revinfo.hu.
A változások elsősorban a belépő szintű csomagokat érintik:
- A Standard csomag esetében a havi díjmentes devizaváltási keret (hétköznapokon) 350 ezer forintról 380 ezer forintra emelkedett.
- A Plus csomagban ugyanez a limit 1 millió 050 ezer forintról 1 millió 140 ezer forintra nőtt.
- A Premium, Metal és Ultra csomagoknál a hétköznapi devizaváltás továbbra is korlátlanul díjmentes marad.
A készpénzfelvételi limitek terén még jelentősebb az emelés az alacsonyabb csomagokban:
- Standard csomag: a havi díjmentes ATM-es készpénzfelvételi összeg 75 ezer forintról 150 ezer forintra duplázódott.
- Plus csomag: 75 ezer forintról 300 ezer forintra nőtt (négyszeres növekedés).
- Premium csomag: 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedett.
- A Metal (300 ezer forint) és Ultra (750 ezer forint) csomagok készpénzfelvételi kerete nem változott.
Fontos megjegyezni, hogy a módosítások egyelőre csak a Revolut weboldalán megjelenő összehasonlító táblázatban láthatók, az alkalmazásban és a hivatalos díjtáblázatokban még a korábbi limitek szerepelnek. A tényleges bevezetés időpontja bizonytalan,
az új limitek akkor válnak érvényessé, ha azok az appban is megjelennek.
A változás összességében kedvezőbb feltételeket kínál a Standard és Plus csomagok használóinak, különösen azoknak, akik rendszeresen váltanak devizát vagy vesznek fel készpénzt külföldön. A Revolut nem közölt hivatalos indoklást vagy pontos bevezetési dátumot a frissítéshez. A pontos, aktuális limiteket minden esetben az alkalmazásban, a Profil – A csomag menüpont alatt érdemes ellenőrizni.
Így vehető fel havi 750 ezer forint készpénz teljesen ingyenesen
A portál emlékeztet: február 1-jétől a Wise önkéntesen megduplázta a magyar ügyfelek díjmentes ATM-es készpénzfelvételi keretét, most havonta összesen 300 ezer forint vehető fel költségmentesen (legfeljebb két részletben).
A Revolut Standard csomagjának 150 ezer forintos díjmentes limitjével kombinálva így már 450 ezer forint is elérhető díjmentesen havonta. Ráadásul mindkét szolgáltató külföldi fintech, így egy hazai banknál lévő számlával további 300 ezer forint ingyenes felvétel járulhat hozzá a kerethez, tehát akár a 750 ezer forint ingyenes felvétel is lehetségessé válik.
