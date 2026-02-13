Az orosz nukleáris üzemanyag olyan drog az USA és az EU számára, amelyről nem tudnak lejönni

Európa és az Egyesült Államok egyelőre eredménytelenül dolgozik azon, hogy megszabaduljon az orosz nukleáris üzemanyagtól. Pedig az Európai Bizottság már jelezte, hogy az unió felhagy e vásárlásokkal, az Egyesült Államok pedig törvényt is hozott az oroszországi import betiltásáról, mindkét piac még növeli is az oroszországi importját.

Az orosz nukleáris üzemanyag bevált Pakson, de hamarosan mást is kipróbálnak / Fotó: MVM

Fenti kijelentéseit egy orosz szaklap azzal tetézi, hogy nincs is a világpiacon „a szabadság atomjaival” teli nukleáris üzemanyag. Viszont van a Roszatom, és van az orosz export, amelyek az európai felhasználás közel negyedét, az amerikainak pedig az ötödét fedezik. És bár Washington és Brüsszel dicsekszik új nukleáris reneszánsz programjaival, valójában semmit sem tehetnek az orosz nukleáris üzemanyagtól való függésük ellen. Ez számukra olyan drog, amelyről egyelőre nem tudnak lejönni.

Brüsszel nem kapkod

A lap ezen állításaival nem kell feltétlenül egyetérteni, mindazonáltal érdekesek az általa idézett hivatalos adatok. Előbb azonban le kell szögezni: az uniós elvárásoknak megfelelve Magyarország is diverzifikálja az atomerőművi üzemanyag-beszerzését, de nem az orosz termékről való leválás, hanem a több lábon állásból adódó előnyök érdekében. Az Oroszországgal történő polgári célú nukleáris együttműködésre nem vonatkoznak az uniós szankciók, erről a Paks II. projekt külön megfogalmazott biztosítékot is kapott 2024-ben. Tavaly november óta nem él az előző amerikai kormány által hozott, a beruházást fékező pénzügyi korlátozás sem.

Azonban az Oroszországgal való polgári célú atomipari együttműködés visszaszorítása folyamatosan terítéken van, az EU szintjén elsősorban politikai megfontolásból, míg az USA részéről inkább üzleti érdekeket feltételezhetünk. Az Európai Unió átfogó energiastratégiája, a RePowerEU az orosz energiaforrások minden típusának fokozatos kivezetését célozza. A tervet először 2022 tavaszán jelentették be, a nukleáris üzemanyagokra vonatkozó ütemezést pedig 2023 őszére ígérték. A határidőt azóta többször elhalasztották. Bár a kérdés jelenleg is napirenden van, az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen szerint ez összetett. A dokumentum bemutatására nem is tűztek ki határidőt. Az Eurostat adatai szerint 2025 januárja és novembere között az EU orosz nukleáris üzemanyag-vásárlásai közel 25 százalékkal nőttek éves szinten, ez körülbelül 180,9 millió eurót jelent.