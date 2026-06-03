Először láthatók Budapesten a Mercedes-Benz Art Collection műtárgyai

A Mercedes-Benz Art Collection (korábban Daimler Art Collection) az egyik legismertebb vállalati művészeti gyűjtemény Európában. Nem autógyűjteményről van szó, hanem egy komoly kortárs és modern képzőművészeti kollekcióról, amelyet a cég 1977-től épít.

A Mercedes-Benz Art Collection műtárgyai először láthatók Budapesten / Fotó: Art is Business Egyesület

A Mercedes-Benz Art Collection Budapesten

Budapest belvárosában, a Merlin Kulturális Tér kétszintes épületében 30 alkotó, többek között John M. Armleder, Sylvie Fleury, David Hockey, Kortmann-Járay Katalin & Mendreczky Karina, Robert Longo, Németh Ilona és Süveges Rita alkotásai láthatóak.

A gyűjtemény 1977-ben indult, első jelentős darabja a német Willi Baumeister egyik festménye volt. Az eredeti cél sem pusztán reprezentáció volt, a Mercedes azt akarta, hogy a művészet a vállalati kultúra része legyen, és a dolgozók, illetve a nagyközönség számára is hozzáférhető maradjon. Éppen ezért egy nemzetközi kiállítási programot is visznek, ennek részeként érkezett Budapestre a Power Lines anyaga, amit a debreceni Modem kurátora Török Krisztián válogatott ki a Mercedes gyűjteményéből. A Power Lines kiállítás az ipar, energia, munkaerő és a mobilitás infrastrukturáinak hatásait vizsgálja.

Török Krisztián kurátor / Fotó: Art is Business Egyesület

„A Power Lines kiállítás lehetőséget ad arra, hogy a Mercedes-Benz Art Collection darabjai és a helyi művészeti álláspontok közt sokrétű dialógus alakulhasson ki. A kiállítás különös hangsúlyt fektet az iparosodás mai napig tartó hatásainak bemutatására, és hogy ezek a kapcsolódások hogyan jelennek meg a gyűjteményben és nyitnak új távlatokat” – mondta dr. Anne Vieth, a Mercedes-Benz Art Collection Művészeti Osztályának vezetője.

Balogh Máté Art is Business Egyesület vezetője és dr. Anne Vieth, a Mercedes-Benz Art Collection Művészeti Osztályának vezetője / Fotó: Art is Business Egyesület

A kiállítás helyszínének ipari múltja tovább erősíti a tárlat tematikáját, beemelve a termelés, az elosztás és az energia kérdéseit az egykor transzformátorállomásként funkcionáló épületben helyet kapott kiállítás fő mondanivalói közé. A Power Lines tudatosan vizsgálja az ipari forradalom hatásait, olyan átalakulásokra világítva rá, amelyek az elmúlt évtizedek során Magyarországot, valamint a közép- és kelet-európai régiót alapjaiban formálták át. Az ipari termelés, a logisztikai hálózatok és a technológiai rendszerek új lehetőségeket teremtettek, hatással voltak a régió esztétikájára és új mobilitási formákat hoztak létre, ugyanakkor összetett infrastruktúrába ágyazták be nemcsak a régiót, hanem az itt élő közösségeket is. A több mint 30 részt vevő művész azokat az útvonalakat térképezi fel, amelyeken emberek, alapanyagok, energia és áruk áramlanak Közép- és Kelet-Európán keresztül. Munkáik olyan témákat vizsgálnak, mint a munkaerő-áramlás és a munkakörülmények, az adminisztratív rendszerek és a modernista formatervezés térbeli logikája, azt kutatva, miként alakítják az ipari folyosók és a szabályozási keretek az egyéni és kollektív valóságot. A kiállítás öt, egymással összefüggő témán halad végig: iparosodás és gép, migráció, modernizmus, energia és a táj. A műalkotások azonban nem szobáról szobára követik ezt a sorrendet: a témák keresztezik egymást, átfedésbe kerülnek, majd újra és újra visszatérnek.