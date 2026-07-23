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tőzsde
UniCredit
Commerzbank

Bevégeztetett, olasz filiálé lesz a második legnagyobb német bankból, a Merz-kormány kitűzte a fehér zászlót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lényegében eldőlt az olasz-német összecsapás. Az UniCredit a hatósági jóvágyást követően kénye-kedvére formálhatja a Commerzbankot, a berlini kormány is lecsavarta az "ellenállást".
Murányi Ernő
2026.07.23, 15:48

Már csak a néhány hete lezárt felvásárlási ajánlata valószínűleg a negyedik negyedévben érkező hatósági jóváhagyására, illetve Andrea Orcel vezérigazgató bólintására vár az UniCredit, hogy megkezdje a német Commerzbank feletti irányítás átvételét - közölte csütörtökön az olasz bankcsoport második negyedéves gyorsjelentésében.

Andrea Orcel UniCredit
Andrea Orcel az UniCredit vezérigazgatója / Fotó: Alessia Pierdomenico

Az UniCredit most már megállíthatatlan

Szükség esetén készek egy rendkívüli közgyűlés összehívására is, ami valószínűleg sikeres lenne, hiszen az UniCredit ajánlatát - amely a két bank részvényeinek szerdai záróárát alapul véve  mintegy 43,6 milliárd euróra értékelte a frankfurti pénzintézetet - meglepően sok Commerzbank-részvényes fogadta el, így a hatósági jóváhagyások megszerzése után közel 50 százalékos részvénypakettel rendelkeznek majd az olaszok a felvásárolt bankban. 

A csaknem többségi részesedés pedig  - figyelembe véve, hogy a kisrészvényesek egy jelentős része általában nem jelenik meg a közgyűléseken - lehetővé teszi, hogy Orcel keresztül vigye az akaratát, például, ahogy korábban ígérte, leválthatja a Commerzbank komplett vezetőségét, bár Orcel arra számít, hogy nem lesz szükség rendkívüli közgyűlés összehívására a következő éves rendes közgyűlés előtt stratégiai terve január 1-től kezdődő végrehajtásához, amelyet egyébként, konstruktív tárgyalásokat követően hajlandó módosítani. 

Beadta a derekát a berlini kormány is

A Bloomberg szerint amúgy az olasz hatalomátvételnek az eddigi legnagyobb akadálya is elhárulni látszik, lévén a Merz-kormány is - amely a Commerzbank második legnagyobb részvényesét, a nagyjából 12 százalékos érdekeltséggel rendelkező német államot képviseli - finomabbra hangolta az "ellenállását" a tranzakcióval szemben, és most már inkább tárgyalni akar az UniCredittel a hogyan továbbról, amire az olasz bank is kész, hiszen, mint mondták, konstruktív együttműködésre törekednek Berlinnel.

A pénzügyi forrásokkal egyébként nem lesz gond, lévén az UniCredit a második negyedévben 2,91 milliárd eurós nettó nyereséget termelt, túlszárnyalva a Bloomberg-konszenzus által becsült 2,8 milliárdot. Ezért aztán az igazgatótanács jóval 11 milliárd euró fölé emelte éves nyereségelőrejelzését is a korábbi legalább 11 milliárd euróról, miközben középtávon is javítottak publikus célkitűzéseiken, s az új számok még nem is tartalmazzák a Commerzbank konszolidációját.

De hogy mennyire a küszöbön áll most már a Commerzbank betagolása az olasz bankcsoportba, azt híven jelzi, hogy az UniCredit leállította saját részvényei vásárlását, hogy rendelkezésre álló tőkéjét a német pénzintézet integrálására, illetve saját részesedése további növelésére fordíthassa a Commerzbankban.

A vártnál jobb eredmények dacára az UniCredit részvényei csütörtök délig 4,2 százalékkal, 80 euró alá estek, ami elemzők szerint éppen a részvényvisszavásárlási program felfüggesztésének a következménye. 

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