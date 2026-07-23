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Kapitány István egyik szeme nevet, a másik sír, áttörte a 100 dollárt az olaj ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A szívükhöz kaphatnak az autósok. Hathetes csúcsra emelkedett a Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése. Kapitány István súlyos dilemma előtt áll.
VG
2026.07.23, 15:15
Frissítve: 2026.07.23, 15:50

Száz dollárra drágult csütörtök délután a Brent típusú nyersolaj hordónként, a jegyzés egy nap alatt több mint 6 százalékkal emelkedett.

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Kapitány István egyik szeme nevet, a másik sír, áttörte a 100 dollárt az olaj ára / Fotó: Sunshine Seeds /  Shutterstock

Mint ismeretes, az iráni-amerikai háborús feszültség újbóli fellángolása, a Hormuzi-szoros iráni blokád alá helyezése, illetve a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, valamint azon keresztül az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal összekötő Bab el-Mandeb-szoroson áthaladni kívánó szaúdi hajók elleni fenyegetés folyamatosan drágítja a kőolajat a világpiacon. Utóbbit a perzsa állammal szövetséges jemeni húszik hirdették meg.   

A Bloomberg néhány perccel 15 óra után közölte, hogy a 100 dolláros lélektani határ fölé nőtt az északi-tengeri Brent típusú energiahordozó ára.

Mivel pedig a forint is gyengélkedik néhány napja a korábbi csúcsokhoz mérten, jócskán megemelkedhet a benzin és a dízel kiskereskedelmi ára is kutaknál. Az euró kurzusa jelenleg, valamivel fél 4 előtt 364,5 forintnál jár, azaz 0,25 százalékkal erősödött az előző napi árához mérten. Az üzemanyag árak szempontjából még fontosabb dollárkurzus pedig 0,6 százalékkal, 320,5 forintra nőtt. 

Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere – aki korábban a Shell globális alelnökeként dolgozott – összesen 8,74 millió euró értékű részvényvagyonnal rendelkezik, amelynek jelentős része Shell-részvény, ezért magánemberként nyilván nem szomorkodik az olaj drágulása és portfóliója felértékelődése miatt. A kagylós olajvállalat papírjai csütörtök délutánra 1,7 százalékkal, 33,5 angol fontra drágultak.

Másfelől mint miniszter fel kell készülnie egy újabb inflációs hullámra, amennyiben az olaj jegyzése tartósan ezen a szinten ragad és a kormány nem állítja vissza sürgősen az Orbán-kormány által bevezetett, de az új kabinet által megszüntetett védett üzemanyagárakat.    

Ráadásul ezen a héten szerda után csütörtökön is nagyot emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Az autósok azonban egyelőre fellélegezhettek, a Mol nem vezette át teljesen ezt a kiskereskedelmi üzemanyagárakba.

      Július 22-én, szerdán az országos átlagárak jelenleg így alakulnak a hazai töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 598 forint/liter
  • Gázolaj: 618 forint/liter

A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást, ám lehetnek kivételes esetek.

 

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