Riasztó termésbecslés érkezett: nagyot zuhanhat az uniós gabonatermés, a kukorica lehet a fő vesztes

Jelentősen rontotta az Európai Unió idei gabonatermésére vonatkozó várakozásait a Copa–Cogeca. Az uniós gabonatermés csaknem 19 millió tonnával csökkenhet az idén a Copa–Cogeca július 22-én frissített becslése szerint. Magyarország esetében a jelentés különösen súlyos visszaesést jelez, ám a búzára és az olajos növényekre közölt számok több ponton eltérnek az aratás eddigi hazai eredményeitől és a növényállományokról érkező friss információktól.

Friss gabonatermés-becslés jelent meg: jelentősen rontotta a várakozásokat a Copa–Cogeca Fotó: Fehér Gábor

Az európai gazdálkodói és agrárszövetkezeti érdekképviselet július 22-én frissített termésbecslése szerint az unió 27 tagállamában összesen 264,9 millió tonna gabona kerülhet a raktárakba, 18,6 millió tonnával, vagyis 6,6 százalékkal kevesebb a 2025. évi 283,4 millió tonnánál.

A visszaesés hátterében egyszerre áll a termőterület 2,5 százalékos szűkülése és a hektáronkénti átlaghozam 4,1 százalékos romlása. Az uniós gabonaterület 50,1 millióról 48,8 millió hektárra csökkenhet, az átlaghozam pedig 5,66 tonnáról 5,42 tonnára mérséklődhet.

A legnagyobb vesztes a kukorica lehet

Az érdekképviselet mindössze 53,9 millió tonnás uniós terméssel számol, ami 13,9 százalékos, csaknem 8,7 millió tonnás visszaesést jelent. Ebben nem elsősorban az átlaghozam romlása, hanem a vetésterület drasztikus, 15,2 százalékos csökkenése játszik szerepet. A gazdák az előző évek aszálykárai és a bizonytalan jövedelmezőség miatt egyre több térségben fordulnak el a kukoricától.

A búza sem kerülte el a hőség hatását

Az EU teljes búzatermése a Copa–Cogeca szerint 136,4 millióról 130,7 millió tonnára csökkenhet. A búza vetésterülete ugyan egy százalékkal nőtt, a hektáronkénti hozam viszont több mint 5 százalékkal romolhat. Így összességében 5,7 millió tonnával kevesebb búza teremhet, mint tavaly.

Az árpatermést 52,1 millió tonnára becsülik, ami 3,5 százalékos csökkenés. Zabból 9,3 százalékkal, rozsból 4 százalékkal, tritikáléból pedig 3,9 százalékkal kisebb termés várható. A legnagyobb arányú, 31 százalékot meghaladó zuhanást a ciroknál vetíti előre a jelentés.

A Copa–Cogeca számai megerősítik, hogy az európai gabonapiacon a korábban várt kínálati bőség helyett szűkösebb mérleg alakulhat ki. Ezt a piac már részben beárazta: a búza és a kukorica nemzetközi jegyzései az elmúlt hetekben jelentősen emelkedtek. A drágulást az európai hőhullámok mellett a fekete-tengeri szállításokat veszélyeztető támadások is gyorsították.