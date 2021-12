Amerikát hosszú távra se írná le a szingapúri intézetvezető

De igen. Szingapúr példáját tekintve azonban elmondhatjuk: nem azért vagyunk versenyképesek, mert olcsók vagyunk. Drágának tekintett városokkal összevetve, mint New York vagy Tokió, még azt is igaz hogy a japán fővárosban egy jó étel olcsóbb, mint nálunk. Szingapúr versenyképes, de nem olcsó, és közelítsünk ebből az irányból a kérdés felé, hogy miközben a bolygó környezeti válság felé halad, mit akarunk tenni. Nem vagyunk olcsók, és az egyik dolog, amit a világ nehezen tanul meg, hogy korrektül árazza az energiát. Az olaj és az energia rosszul vannak árazva. Ha az olaj ára felmegy, igazítanak a kínálaton, és mindez nem más, mint az energia szubvencionálása. Nagyon sok ország csinálja, és ez az árak eltorzítása. Ha a fogyasztók nem érzik a fájdalmat, nem akarnak átalakulást. Szingapúr nem teszi ezt, igyekszünk az erőforrásokat, az olajat, a vizet korrektül árazni. Ázsiában elsőként nálunk már a széndioxid-kibocsátásnak is van ára, öt dollár (tonnánként), talán nevet, hogy milyen alacsony Európához képest, de ez a viccnek tűnő szint komoly szándékot jelez, hogy elindultunk egy úton. Teszteljük az öt dollárt nyitó árként, aztán mérlegeljük, hogyan emelhető - elindult egy folyamat, megteremtettük a kereteit. Fut a tengeri fal építése, sokat költöttünk repülőtér-, kikötő- és vasútfejlesztésre, hozzászoktunk a nagy infrastruktúra projektekhez. Megemlíteném, hogy meg kell küzdenünk azzal a problémával is, hogy szűkében vagyunk olyan erőforrásoknak, mint a víz, vagy az élelmiszer, és mindebből lehet üzlet is. A szingapúri cégek jeleskednek a vízből való sókivonás technológiáiban, még a szennyvízből is visszanyernek vizet. A fejlesztések, az innováció, a hatékonyság kéz a kézben járnak a környezeti lábnyom csökkentésével. Van költségük, de meg lehet találni a módját a csökkentésének, és másoknak is eladhatod az eredményt.

Fotó: AFP