Az eurót megosztó 19 ország ipari termelése szeptemberben 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, míg az előző év azonos időszakával összevetve 5,2 százalékkal nőtt. A piaci elemzők ennél rosszabb adatokat, 0,5-es havi csökkenést és 4,1-es éves növekedést prognosztizáltak szeptemberre – derült ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból. Noha szeptemberben a visszaesés kisebb lett a vártnál, de így sem elhanyagolható, mert az augusztusi 1,7 százalékos zuhanást követi. A vártnál jobb eredményhez hozzájárult, hogy a legnagyobb gazdaságok közül Olaszországban 0,1, Spanyolországban pedig 0,3 százalékos enyhe növekedést regisztráltak, azonban ez sem tudta ellensúlyozni, hogy Németországban 1,1, Franciaországban pedig 1,3 százalékkal csökkent a termelés az előző hónaphoz képest. Mivel a megrendelések volumene továbbra is magas, ezért a kínálati problémák bizonyosan felfelé nyomják majd az ipari termékek árait. Ez a következő negyedévekben mind nehezebb kommunikációs helyzetbe hozhatja a laza monetáris politika mellett érvelő Európai Központi Bankot.

Németországot továbbra is a csiphiány miatt küszködő autóipar veti vissza leginkább, de más országokban is komoly termelési gondokat okoz az alapanyaghiány és az elszálló energiaárak.

Különösen a vegyipar és a műanyaggyártás szenved, de jelentősek a gondok az elektronikai iparban is. A kereslet azonban továbbra is erős, a fogyasztók által tapasztalt szállítási késések ellenére is.