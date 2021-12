Durván elszálltak az árak az eurózónában

Több euróövezeti országból is érkeztek ma inflációs adatok, rendre magasabbak a várakozásoknál. A portugáloknál viszonylag szelíd az infláció, de az októberi 1,8 százalékról 2,6-ra szökött fel, a szlovén ráta az EU-metodika szerint 3,5-ről 4,9-re, a harmonizált olasz ráta 3,2-ről 4 százalékra, az osztrák 3,7-ről 4,1-re, a francia 3,2-ről 3,4 százalékra. Máskor is gyakran mutatkozik eltérés az elemzői becsléstől, most azonban a különbségek jelentősek, és mindenhol magasabb a ráta vártnál. A kivétel Spanyolország, ahol a vártnak megfelelően 5,4-ről 5,6-ra százalékra emelkedett az inflációs ráta (ami 29-éves rekord).