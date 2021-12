A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021. november 18–19-én harmadik alkalommal rendezi meg a Budapest Eurasia Forumot. A konferencia az idén a „Fenntartható növekedés és prosperitás Eurázsiában – Trendek, Kilátások, Megoldások” címet viseli, és újra online formában valósul meg 14 ország 43 előadójával.

Az ünnepélyes nyitórendezvény és a hat tematikus panel szakértő meghívottjai olyan kérdéseket vitatnak meg, mint a jegybankok változó szerepe a Covid utáni időszakban, az eurázsiai geopolitikai erőtér formálódása, a gazdaságok motorjának számító innováció ösztönzése, a zöldfordulat terén való multilaterális együttműködés lehetőségei, valamint a digitális infrastruktúra fejlődése és a „digitális írástudás” témaköre is terítékre kerül.

Fotó: Kallus György / VG

A konferenciasorozat Európában egyedülálló jegybanki rendezvény, amely nemcsak a gazdasági-társadalmi élet változatos szegmenseit sorakoztatja fel, hanem ázsiai és európai szaktekintélyek, üzleti és gazdaságpolitikai döntéshozók széles körét ülteti virtuálisan egy asztalhoz. Ezzel hozzájárul Magyarország közép-európai stratégiai szerepének erősítéséhez, valamint a nemzetközi tudásmegosztás és párbeszéd előmozdításához.

Matolcsy György, az MNB elnöke nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a jegybankoknak – úgy a keleti, mind a nyugati országokban – kötelességük a gazdaságok digitális és zöldátállásának elősegítése. Az előttünk álló kihívások megoldásához az ázsiai és a nyugati innovációs modellek ötvözésére van szükség – tette hozzá.

Köszöntőjében Liu Csen-min (Liu Zhenmin), az ENSZ gazdasági és szociális ügyekért felelős főtitkárhelyettese, rámutatott, hogy a központi bankok most ismét nehéz politikai döntések előtt állnak. Sok országban továbbra is támogatniuk kell a gazdasági fellendülést, ugyanakkor készen kell állniuk arra is, hogy reagáljanak az új kihívásokra.

Tien Kuo-li (Guoli Tian), a China Construction Bank elnöke szerint az előttünk álló változás és fejlődés új lehetőségeket jelent. Az új lehetőségek pedig a globális összekapcsolhatóságban rejlenek. Új fejezetet kell nyitnunk a gazdasági és kereskedelmi együttműködésben.

Ji Kang (Gang Yi), a Kínai Népbank elnöke beszédében megjegyezte, hogy az első kérdés, amellyel szembe kell nézniük, a zöldfinanszírozás fejlesztése. A kínai jegybank a strukturális monetáris politika eszközével kívánja segíteni a karbonsemlegesség elérését és a zöldátmenet előmozdítását. Már dolgoznak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogató szakpolitikai eszközökön.

A kétnapos eseményt élőben követheti a konferencia honlapján.