Meglepően jól állja a sarat a forint és a zloty

Az, hogy a régiós devizák viszonylag jól teljesítenek, azért is meglepő, mert ha a világgazdaságot visszaveti az omikron, Közép-Európában is veszélybe kerülhetnek a várt jegybanki kamatemelések. Az eddig végrehajtott szigorítás azonban támaszt jelenthet ezeknek a devizáknak. Hátradőlni nem érdemes, bár például William Jackson, a Capital Economics feltörekvő piaci főközgazdásza szerint ezen gazdaságuk közül elsősorban Afrika bizonyos részei, illetve Dél- és Délkelet-Ázsia szenvedhetik meg gazdasági értelemben, ha az omikron virulensnek és veszélyesnek bizonyul. Ebben az esetben Kína, ha lehetséges, még a jelenlegi zéró tolerancia politikáján is szigorít járványügyben. De Jackson megemlíti azt is, hogy a feltörekvő európai országok számára – ezek közé tartozunk mi is – veszély a viszonylag alacsony átoltottság, miközben más feltörekvő piacokon – például egyes közel-keleti és latin-amerikai országokban – a vakcinázottsági ráta magas.