A karácsonyi hangulat akkor az igazi, ha a tájat hó borítja, amikor a fák és a növények olyanok, mint a vatta, és még a csillagok is fényesebben ragyognak. A mindannyiunk által tapasztalt éghajlati változások miatt azonban a havazás már egyáltalán nem magától értetődő az öreg kontinens legnagyobb részén. Ennek ellenére a Travelawaits.com turisztikai hírportál a meteorológiai prognózisokat és a decemberi átlagos hómennyiséget figyelembe véve összegyűjtötte azokat a városokat, ahol a fehér karácsony gyakorlatilag garantált.

Fotó: robertharding via AFP

Az első javasolt célállomás Észtország fővárosa és kulturális központja, Tallinn, amely a Balti-tengerből kiágazó Finn-öböl partján fekszik. A Kesklinn nevű óváros az UNESCO által védett világörökség része, rengeteg történelmi épülettel. Az egykori Hanza-város egy gyönyörű katedrálisról és több mint hatvan múzeumáról híres.

Hatalmas élményt jelent korcsolyázni vagy snowboardozni a télvíz idején rendszerint sportcentrummá alakított városi arénában. Egy kis hóeséssel fűszerezve tökéletes az ünnepi hangulat. Megtekinthető a Kiek in de Koek nevű régi őrtorony is, amelyből föld alatti alagutak és folyosók nyílnak. Tallinnban szép a karácsonyi vásár is, ahol az első számú helyi specialitásból, a marcipánból is bőségesen kóstolgathatunk. Az észtek rendszerint kiválóan beszélnek németül vagy angolul, egy szót, a „köszönöm” jelentésű „aitaeh”-t azért érdemes megtanulni ezen a finnugor rokonnyelven is.

Egy öböllel délebbre található Riga, amely régen szintén a Hanza-szövetség oszlopos tagja volt. A lett kikötővárosban decemberben átlagosan tizenöt napig esik a hó. Az óváros hóval borított szecessziós épületei között gondtalanul sétálhatnak a vendégek, hiszen az emblematikus városrészt mentesítették az autós közlekedéstől.

Tallinnal szemközt, a Balti-tenger és a Botteni-öböl találkozásánál terül el Turku, Finnország legősibb városa, ahol ilyenkor decemberben a helyiek és a látogatók a várost átszelő, teljesen befagyott Aura-folyón korcsolyázhatnak hamisítatlan történelmi környezetben.

A kávékultúrájáról is híres Turkut 1996-ban Finnország karácsonyi városává nyilvánították.

A négy adventi hétvégén rendszerint karácsonyi vásárt tartanak a Régi Nagy téren.

Ha már ott vagyunk, nem kell sokat utazni Helsinkibe sem, ahol télen olyan hideg van, hogy a Balti-tenger ideális korcsolyapályául szolgál a sportolni vágyóknak. A turisták azért jobban teszik, ha nem eresztik el a fülük mellett a jég állapotára vonatkozó figyelmeztetéseket. A szabadtéri szórakozás után jólesik egy látogatás valamelyik nyilvános szaunában.

A barokk építészetéről ismert litvániai Vilnius is mesés város, tele kastélyokkal, ahol érdemes megtekinteni a Három kereszt kilátót és a Hajnal-kaput, ám a november 27. és január 7. között megrendezett vilniusi karácsonyi vásár is kihagyhatatlan látnivaló.

Ugyancsak Litvániában, mégpedig a Nemunas- (Memel) és a Neris-folyók összefolyásánál helyezkedik el Kaunas, amely Európa kulturális fővárosa lesz 2022-ben. Legfontosabb látnivalója a 14. századi vár, további látványosság a két 1935-ben megnyitott siklóvasút és az Ördögmúzeum. Utóbbiban több mint háromezer olyan kiállítási tárgyat őriznek, amelyek valamilyen szarvakkal ékeskedő élőlényt ábrázolnak. A felmelegedéshez a csepelinaj nevű hagyományos, sertéshússal töltött burgonyagombócot ajánlják, amely állítólag tejföllel és szalonnazsírral az igazi.

Mindössze a szomszédos Ausztriáig kell autóznia annak, aki Tirol fővárosára, a kicsi, de gyönyörű történelmi épületekkel és céhes házakkal teli Innsbruckra kíváncsi. Az Inn-folyó és a Karwendel magas hegyei között fekvő városka e különleges védettséget jelentő természeti környezetnek köszönheti, hogy decemberben általában lehullik és meg is marad az első hó. Innsbruck legfőbb látványossága az óváros egyik épületét fedő, 2657 tűzaranyozott rézcserépből álló, XV. századi Aranytető, amellyel I. Miksa császár esküvőjét tisztelték meg a középkori mesterek.

Fotó: Hemis via AFP

Innsbrucknak gyönyörű karácsonyi vására is van, amelynek sorsa azonban az Ausztriában jelenleg érvényben lévő zárva tartási szabályok miatt bizonytalan.

Szintén nincs túl messze tőlünk a Németország szívében, Türingiában, a Gera-folyó medencéjében található Erfurt. A város egyik részét Kis Velencének nevezik a folyón átívelő több mint száznegyven híd miatt. Erfurt emellett Németország egyik legjobban megőrzött középkori városközpontjával rendelkezik, és történelmileg szorosan kötődik Luther Mártonhoz.

A decemberi havazás itt is szinte biztos, és bár nem marad meg sokáig a hó, ahhoz elegendő, hogy porcukorral borítsa be a gyönyörű épületeket. Sajnos a híres erfurti karácsonyi vásár a járvány miatt idén elmarad.

A délkelet-franciaországi Isere megyében található Grenoble-t a Francia Alpok fővárosának nevezik. Decemberben az átlaghőmérséklet jóval fagypont alatt van, és a havazás is garantált. Grenoble karácsonyi vására nagyszerű, és egészen szentestéig tart. Itt a vidám, pezsgő hangulat és az ínyenc ételek kombinációja várja a vendégeket, ahogy az Franciaországban elvárható, ám sajnos itt sem árt az óvatosság, bármikor újra korlátozó intézkedéseket rendelhetnek el.