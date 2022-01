Némileg enyhültek a globális élelmiszerárak tavaly decemberben az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) indexe szerint – tudta meg a Bloomberg.

A világszervezet által közölt adatok alapján azonban az élelmiszerárak továbbra is a 2011-es történelmi csúcs közelében mozognak és a 2021-es év egészében 28 százalékkal emelkedtek, ami a legnagyobb mértékű drágulás 14 év óta. Az árak növekedését az aratással kapcsolatos problémák és a magas szállítási díjak okozták, amik tartósak lehetnek, így az index értéke a novemberi 134,9 pontról decemberre csak 133,7-ig csökkent, kevesebb mint 1 százalékkal.

A jövőre nézve komoly problémát jelenthet az időjárás további kiszámíthatatlansága és a műtrágya esetleges hiánya is az elkövetkező hónapokban. Mindez további nyomást helyezhet a háztartások pénzügyeire és az éhezés is növekedhet, különösen a szegényebb országokban.

Fotó: STR / AFP

A mostani csökkenés legfőbb oka a növényi olajok és a cukor árának esése volt, ugyanakkor némileg mérséklődött a gabonák és a hústermékek ára is, ám a tejtermékek tovább drágultak. Az inflációs hatások is szerepet játszottak a kazahsztáni erőszakos tüntetésekben és Srí Lanka 1 milliárd dolláros csomagot volt kénytelen bejelenteni az élelmiszer és egészségügyi kiadások növekedésével kapcsolatos aggodalmak kezelésére. Az élelmiszerek drágulásának kordában tartása érdekében számos más ország – köztük Oroszország, Ukrajna és Argentína – is lépéseket tett.

Az időjárással kapcsolatos félelmeket fokozza az is, hogy a La Nina éghajlati jelenség zavarhatja a tipikus mezőgazdasági körülményeket. A Brazíliát és Argentínát sújtó szárazság miatt alacsonyabb lehet a szója és kukoricatermés, Malajziába az áradások a pálmaolaj kínálatát szűkíthet az ültetvényekben okozott károkkal, míg Ausztráliában szintén a túlzottmennyiségű csapadék ronthatja a termés minőségét.

Az energiaárak felrobbanása a műtrágya drágulását okozza, lévén a földgáz annak fontos alapanyaga, ami későbbiekben jelentkezhet majd az élelmiszerek áraiban. Már ma is vannak jelei annak, hogy a mezőgazdasági termelők visszavettek a tápanyagok vásárlásából és kevésbé műtrágyaigényes termékekre váltottak.

Az éhezés növekedését eredményezheti az elszabaduló infláció is, miközben a világ népességének mintegy tizede volt alultáplált 2020-ban a koronavírus-járvány kezdete előtt.

Az alacsony készletek elleni küzdelem jegyében Thaiföld a héten megtiltotta a sertések exportját áprilisig, míg Joe Biden amerikai elnök azt ígérte, hogy küzdeni fog a méltányos árakért a termelők és a fogyasztók számára, a húsipari drágulás elleni fellépés keretében. Több száz ausztrál szupermarketben újra vásárlási limiteket vezettek be, miután az omikron variáns terjedése újra megbolygatta az ellátási láncokat.