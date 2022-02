A koronavírus-járvány alatt világszerte sok ember veszítette el megélhetését. Egy a napokban napvilágra kerül jelentés szerint ráadásul a dél-ázsiai országokban nemcsak ez okoz gondot, hanem az is, hogy több mint 25 millió dollárral károsították meg a vendégmunkásokat, azaz ennyi bért nem fizettek ki számukra a ledolgozott órák után – számolt be a Quartz.

Fotó: INDRANIL ADITYA / AFP

A felmérésből kiderül, hogy 2020 júniusa és 2021 decembere között öt ország – India, Indonézia, Banglades, Nepál, Fülöp-szigetek – mintegy 3106 vendégmunkását károsították meg, 25,5 millió dollárral. Ennyi bért nem fizettek ki jogsértő módon a munkáltatók és munkaerő-közvetítők az általuk foglalkoztatottaknak.

A ki nem fizetett bérek miatt külön kampányt is indítottak Justice for Wage Theft (JWT) néven, amelynek honlapjára töltötték fel a bérek kifizetéséről – fizetési bizonylatokat, céges leveleket stb. – szóló dokumentumokat. A vendégmunkások jogaiért harcoló Migrant Forum In Asia (MFA) segítségével végzett becslések szerint

egy munkavállaló átlagosan 7217 dollárt veszített el 14 hónap alatt.

Az indiaiakat lopták meg leginkább

A JWT adatai szerint az öt ország több mint 2000 munkavállalója számára ki nem fizetett bér teljes összege 19,2 millió dollár volt. Ennek „oroszlánrészét” az indiai munkások vállalták magukra, az ország 745 dolgozóját mintegy 16,3 millió dollárral károsították meg. A ki nem fizetések legnagyobb része az építőiparban történt.

Az államoknak felelősségre kell vonniuk a munkaadókat a ki nem fizetett bérekért, az önkényes elbocsátásokért, valamint dolgozók megfélemlítéséért és zsarolásáért – áll az MFA jelentésében.

A szervezet szerint ráadásul a most napvilágot látott adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik, emellett számos olyan eset van, amikor nincs látható nyoma (dokumentáció) a munkavállalásnak, így az ilyen esetben elkövetett munkáltatói jogsértések láthatatlanok maradnak.

A jogérvényesítés lehetőségének hiányossága is rontja a munkavállalók helyzetét. Csak Indiában 2019-ben és 2020-ban 6988 megoldatlan jogorvoslati kérelem hevert a munkaügyi bíróságok asztalán.

A külföldön rekedt munkavállalók hazahozatala elhamarkodott mind a származási, mind a célország részéről, ráadásul a koronavírus-járvány miatti lezárások idején a bíróságok is felfüggesztették tevékenységüket, ami a jogsértési beadványok felhalmozódásához vezetett – írják a JWT honlapján.

Az indiai Kerala államba például több mint 500 ezer munkavállaló tért vissza külföldről, miután elveszítette állást a járvány miatt. A kormány külön osztályt létesített a dolgozók ügyeinek rendezésére. Létrehoztak egy ingyen hívható telefonszámot, valamint panaszűrlapokat bocsátottak rendelkezésükre, amelyeken keresztül a bérkifizetés elmaradását jelenthették. A tömeges bejelentéseket azonban nem tudták feldolgozni, így nem történt előrelépés az ügyben.