Közleményben intett nyugalomra az orosz jegybank, hangsúlyozva, hogy megfelelő likviditással rendelkezik ahhoz, hogy biztosítani tudja a pénzügyi szektor stabilitását.

Fotó: Vladimir Gerdo

Erre azért volt szükség, mert sorok alakultak ki a bankok ATM-jei előtt, miután a Nyugat bejelentette, hogy befagyasztják az orosz jegybank eszközeit és több orosz bankok lecsatolnak a Swift rendszerről - írja a BBC.

Az emberek azonban attól tartanak, hogy a rubel árfolyama meredek lejtőre kerül, így a megtakarításaik elveszítik értéküket.

A lapnak nyilatkozó szakértők azt jósolják, hogy már a hétfői piacnyitás után beszakad a rubel árfolyam, ezért tömegek rohamozzák majd meg a helyi bankokat, amelyeknek a szankciók miatt likviditási gondjaik lesznek. Az orosz jegybank közleményében azonban külön hangsúlyozta, minden lakossági betét biztonságban van, a pénz bármikor rendelkezésre áll bárki számára, a Swift hiányában pedig az úgynevezett STFS (System for Transfer of Financial Messages) rendszert használják majd az országhatárokon belüli tranzakciók lebonyolítására.

Az orosz jegybanknak a hírek szerint 630 milliárd dollárnyi készpénztartaléka van.

Borítékolható, hogy a rubel szabadesésbe kezd hétfő reggel, hiszen minden befektertő arra törekszik majd, hogy megszabaduljon a rubelben denominált eszközeitől, és aligha akad majd olyan, aki bele akarja majd kapni a lehulló kést.