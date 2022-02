A korábbi BBB mínuszról BB plusz kategóriába, azaz a befektetésre nem ajánlott szinte vágta vissza az S&P az orosz államadósságot válaszul Ukrajna lerohanására, hangsúlyozva, hogy a lépést további leminősítések is követhetik.

A Moody’s már korábban jelezte, hogy azonnali felülvizsgálat alá helyezi az orosz eszközöket támadás esetén, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy napokon belül hasonló lépésre szánja el magát a hitelminősítő. Ukrajna esetén hasonló lépést jelentett be az S&P és a Fitch, B-ről B mínuszra romlott az adósosztályzat, noha az már eddig is befektetésre nem ajánlott kategóriában volt a Moody’snál is.

A S&P közleményében jelezte, hogy a leminősítésnek súlyos következményei lesznek az orosz bankszektorra nézve, hiszen ilyen besorolás mellett nem tudnak majd pénzügyi közvetítőként tevékenykedni a nemzetközi piacokon.

Jelenleg az orosz adósság a Moody’snál a befektetésre ajánlott sávban, Baa3-as szinten áll, a Fitchnél pedig az osztályzat a BBB mínusznak megfelelő. A kedvező megítélést első sorban az alacsony, GDP-arányosan alig 20 százalékos államadósságnak, valamint a közel 650 milliárd dolláros devizatartalékuknak köszönhették az oroszok. A Moody’s szerint Oroszország adósbesorolásának felülvizsgálata azért is indokolt, mert a Nyugat által kirótt szankcióknak súlyos hatásai lesznek majd az egész gazdaságra nézve.

Az új osztályzat attól is függ majd, hogy milyen mérteket ölt a konfliktus, és milyen szigorú lesz majd Európa és az Egyesült államok válasza.

Ukrajna esetében az európai Scope hitelminősítő úgy számol, hogy államadósság a jelenlegi 50 százalékos GDP-arányos szintről 90 százalékra ugrik 2024-ig. Kijev pénteken a Nemzetközi Valutaalaphoz fordul azonnali segítségért - jelentette be még pénteken Kristalina Georgieva, a washingtoni hitelező ügyvezető igazgatója, aki szerint minden lehetőséget megvizsgálnak a háború úlytotta ország megsegítésére. Mindez azt jelenti, hogy kiterjeszthetik a még 2020-ban aláírt, 5 milliárd dollár értékű hitelkeretet.