Ahogy a hazai benzinkutaknál a Pb-gázpalackot, úgy lehet a villanyautók lemerült akkumulátorait cserélni Kínában. Egy körvonalazódó gigantikus projekt szerint 24 ezer csereállomás létesül a kínai utak mentén 2025-ig. Bár nagy hírverést nem kapott, 1400 ilyen egység már most szolgálja is az autósokat a nagyvárosokban. A terv végrehajtására a maga területén kimagaslót nyújtó négy vállalat szövetkezett: az autógyártókat a Geely és a Nio képviseli, az akkutechnológiát az Aulton fejleszti, míg a helyszínt az állami tulajdonú olajtársaság, a Sinopec biztosítja.

Lökést adhatott volna, ha a globális piacvezető villanyautó-gyártó, a Tesla csatlakozott volna hozzájuk, de az amerikaiak jó egy éve elvetették ezt az alternatívát, miután a hazai pályán erre tett próbálkozásuk érdektelenségbe fulladt, így továbbra is a töltés felgyorsításában látják a jövőt. A siker egyik kulcsa, hogy az iparági szabvány alapján gyártott univerzális akkumulátorok tömegével álljanak rendelkezésre és a kompatibilis telepek cseréje rutinfeladattá és villámgyorssá váljon.

Ha ez megvan, akkor versenyképes technológiáról lehet majd beszélni, ami fejfájást okozhat a saját autó+saját akku párosra szavazó járműgyártók – köztük a Volkswagen és a General Motors –, illetve a pluszban még saját töltőhálózatot is üzemeltető Tesla számára. Mivel a világ legnagyobb autópiacáról van szó – ahol újabban a klímavédelem is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közlekedésben –, a volumen nem lehet akadály. Főleg ha Peking támogatását is élvezi a program. Márpedig Kína a villamos átállást nagyon komolyan veszi, 2025-ben a tisztán elektromos hajtású gépkocsik részarányát 25 százalékon szeretné látni az már az újautó-értékesítéseknél, ez évi hatmillió darabos meghaladó mennyiséget feltételez.

Peking számára az infrastruktúra kiépítési költsége is kulcstényező, a nagy teljesítményű töltő-és cserekomplexumok áramellátását ugyanis nehezebb és drágább megszervezni és kiépíteni, mint a kisebb cseretelepekét. A hatóságok most az autógyártók gyártókat igyekeznek rávenni az egységesítésre. A projekt nem áll meg az országhatárnál, a kínai tapasztalatokat a tengerentúlon is hasznosítani szeretnék. A 30 százalékos részesedésével a világ legnagyobb akkugyártójának számító a kínai CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd) hamarosan közzéteszi ezzel kapcsolatos terveit. Meglehet, közösen a Nio-val, amely az egyik fő Tesla-riválissá nőtte ki magát, s amely 2025-ben az Egyesült Államokban is meghonosítaná a cserelehetőséget.

Kínában már 800 cseretelepük van, míg európai tesztpiacukon, Norvégiában januárban adták át az első állomást, ahol a több mint kétszáz jelenlegi Nio-tulajdonos cserélgetheti az akkuját, s az idén még 21 ilyet létesítenek az értékesítés felfutásával párhuzamosan. Norvégiában a vásárlók eleve akku nélkül, tehát jóval olcsóbban vehetik meg a járművüket, az akkuhasználatért pedig havidíjat fizetnek. A csere elvileg másfél percet vesz igénybe. A rendszert kiterjesztik a következő állomásra, a német piacra.