Kijev lehet az új Sztálingrád

Több szempontból is fogy a levegő Vlagyimir Putyin körül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Intézetének kutatója szerint. A vártnál lassabban halad az orosz előrenyomulás, és az orosz katonák sem harcolnak szívvel-lélekkel. Emellett az ellátásuk is hiányos, ugyanis a hadtáp nem tartotta a lépést a páncélosokkal – foglalta össze a helyzetet Jójárt Krisztián.

Az ukránok igen nagy erőkkel védik majd Kijevet, kemény ostrom várható a fővárosban.

Fotó: SZARKA DAVID

Ugyanakkor az ukrán sereg, a felfegyverzett civilek, és a gazdasági szankciók mellett Vlagyimir Putyinnak az orosz közvéleménnyel, és jó pár bizalmasának háborúellenes retorikájával is meg kell küzdenie.

A szakember szerint - bár ez még távolabb van -, de azt sem lehet kizárni, hogy az orosz elnök belebukik a háborúba.

Fotó: MTI/AP/Szerhij Nyuzsnyenko

Az orosz vezetés dolgát az is megnehezíti, hogy továbbra is működik az internet Ukrajnában, és a híroldalakon, illetve a közösségi médiában soha nem látott mennyiségű videofelvétel, kép, illetve bejegyzés jelenik meg a harcok pontos helyzetről. Az ukránok tudatosan használják a közösségi portálokat, ennek is köszönhetik a mögöttük álló globális támogatást a kutató véleménye szerint.

