Az ellopott, vagy elvesztett iPhone-okat nem fogja javítani az Apple a jövőben - írta meg a 9to5mac.com.

Az Apple-nek mindig is volt egy olyan irányelve, hogy az elveszett vagy ellopott készülékeket csak akkor szervizeli, ha be van rajtuk kapcsolva a Find My funkció. Ennek segítségével az eltűnt készüléket könnyen megtalálhatja a tulajdonosa, értelemszerűen egy ellopott készüléknél a tettest egyből meg lehet találni, ha nincs kikapcsolva ez a biztonsági funkció.

Innentől még szigorúbbak lesznek a vállalat szabályai, mivel minden olyan iPhone javítását megtagadják, amit elveszettként vagy ellopottként bejelentettek a GSMA nyilvántartásba.

Fotó: LOIC VENANCE / AFP

A GSMA egy globális eszköznyilvántartás a mobilipar és a hozzá kapcsolódó ágazatok számára, amibe a tulajdonosok regisztrálhatják a készüléküket olyan problémák esetén, mint az elvesztés vagy a lopás. Az adatbázisba bekerült eszközöknél, ha gond van akkor a tulajdonos ezt jelezheti a nyilvántartásban és kérheti a többi felhasználót, hogy ha találkozna az adott iPhone készülékkel, akkor például ne vásárolja meg.

Az Apple közölte, hogy a jövőben a GSMA eszköznyilvántartását fogják használni, hogy ellenőrizzék a szervizre érkezett készülékek státuszát. Amennyiben az ellenőrzésnél azt tapasztalják, hogy az adott iPhone regisztrált státuszával probléma van, akkor el kell utasítaniuk a javítást.

A GSMA rendszerén lehet jelezni, ha egy készüléket elvesztettek, elloptak, valamilyen csalás történt, de azt is, ha az eszközt fizetési hátralék terheli.

Az új irányelv célja, hogy megakadályozzák, hogy egy ellopott iPhone-t új készülékre cseréljenek, ha a Find My funkció nincs engedélyezve a az eszközön. Azokat a telefonokat ez a döntés nem érinti, amiket be van kapcsolva a Find My, tehát ezeknél semmi nem változik.

Az Apple hozzátette, hogy egyes esetekben a megvásárolt készülék számlájával igazolható, hogy ki a tulajdonos, ilyenkor lehetséges lesz az eszköz javítása vagy cseréje.