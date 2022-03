A vártnál kisebb lehet Lengyelország idei GDP-bővülése, a Capital Economics 4,5 százalékról 3,5 százalékra csökkentette a 2022-es előrejelzését arra hivatkozva, hogy tovább emelkedhetnek az energiaárak és megszalad az infláció, valamint zavarok keletkezhetnek az ellátási láncban is.

Bár az év elején még dübörgött az ország gazdasága, a következő hónapokban az ukrajnai háború erősen éreztetheti negatív hatását. Az orosz invázió óta számos nemzetközi szankciót vezettek be, ezek áttételesen a kelet-európai gazdaságokra is súlyos csapást mérhetnek. Lengyelország reál GDP alapján Európa hatodik legnagyobb gazdasága, a gépjárművek, elektronikai cikkek jelentős gyártója, valamint számos ásványi nyersanyag, köztük a szén, a réz, a cink és a kősó termelője is egyben.

Fotó: JAAP ARRIENS / AFP

Mivel az orosz invázió február végén indult meg – s annak negatív hatásai csak később jelentkeznek –, így a lengyel gazdaság is pöröghetett. Az ipari termelés éves összevetésben 17,6 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 3,6 százalékkal nőtt – áll a lengyel statisztikai hivatal jelentésében. A két ország kereskedelme 2020-ban még erőteljes volt. Lengyelország 7,63 milliárd dollár értékben exportált Oroszországba számítógép- és járműalkatrészeket, valamint gyógyszereket. Az oroszok pedig 8,66 milliárd dollár értékben küldtek kőolajat és szenet a lengyeleknek.

Lengyelország Oroszországba irányuló áruexportja a GDP nagyjából 3 százalékát teszi ki, ami nyilván minimálisra csökken. Ennél jelentősebb probléma, ha a lengyel ipari szereplők orosz nyersanyagok nélkül maradnak

– hangsúlyozta Liam Peach, a Capital Economics közgazdásza.

A háború hatásai mellett a lengyel kormány az inflációs nyomást is mérsékelné, így januárban ideiglenesen csökkentette a gáz, az élelmiszerek és a benzin adóját. Ennek eredményeként

az infláció éves szinten a januári 9,4 százalékról 8,5 százalékra csökkent,

de a nyersanyagok drágulása tovább rontja az inflációs előrejelzéseket. Az infláció letörése érdekében a központi bank 75 bázispontos kamatemelést hajtott végre, sorozatban immár hatodjára, s ezzel 3,50 százalékra emelte az irányadó rátát.