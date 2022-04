Az ír kormány jóváhagyta azt az új törvényjavaslatot, amely 20 centes díjat vet ki az egyszer használatos kávéspoharakra

– számolt be a World Coffee Portal.

Az ír kormány a világon elsőként beszüntetné az eldobható kávéspoharak használatát. Az elfogadott körforgásos gazdaságról szóló törvényjavaslat célja az egyszer használatos termékek – köztük az évi 200 millió kávéspohár – fokozatos beszüntetése Írországban.

A törvényjavaslat célja, hogy véget vessen annak a pazarló életmódnak, ahogyan az értékes erőforrásokkal jelenleg bánunk

– mondta Ossian Smyt körforgásos gazdaságért felelős államtitkár.

Írország üvegházhatású gázkibocsátásának 45 százaléka az egyszer használatos termékekhez kapcsolódó anyagok gyártásából és előállításából származik.

A papírpoharak komoly kihívást jelentenek a hulladéklerakókba kerülő szemét mennyiségének csökkentését célzó kormányok és a vállalkozások számára.

Más országok is törekednek a kávés poharakból származó hulladékmennyiség csökkentésére, a dél-koreai kormány 2022 júniusától vezet be betétdíjat használatukra. A betétdíjrendszer a 100 vagy annál több üzlettel rendelkező vendéglátóipari vállalkozásokra vonatkozik majd.

A nagyobb kávézóláncok is fokozzák az eldobható kávéspoharak csökkentésére irányuló erőfeszítéseket.

A világ legnagyobb kávézólánca, a Starbucks 2022 márciusában jelezte, hogy több mint 35 ezer üzletében szünteti be az egyszer használatos kávéspoharak használatát, míg a kanadai A&W étteremlánc üzleteiben 100 százalékban komposztálható kávéspoharakat tesztel. Az Egyesült Királyságban a Costa Coffee Glasgow-i üzleteiben próbálja ki az újrahasználható poharak rendszerét, és a kezdeményezést több mint 2700 üzletében is vezetheti be.