Két hete indult a CNN streamingszolgáltatása, a CNN+, de az eddigi adatok alapján úgy tűnik, a hírtelevíziózást alapvetően átalakító csatorna az online térben nem tudja megismételni kábelen elért nagy dobását, már ha hihetünk a rivális CNBC-nek névtelenül nyilatkozó forrásoknak.

A nagy reményekkel beharangozott szolgáltatás napi nézettsége egyelőre a 10 ezret sem éri el, ami akkor is gyenge, ha a havonta 5.99 vagy évente 59.99 dollárba kerülő szolgáltatás az Android TV-n még egyáltalán nem, a Roku-n pedig csak hétfő óta elérhető. Ez még a CNN kábelcsatornájánál tapasztalható tavalyi erőteljes nézettségzuhanást követően kitartó napi 773 ezer nézőhöz képest is elhanyagolható.

A CNN a streaminggel fel kívánta kavarni az állóvizet,

ezért a versenytársaktól is ismert műsorvezetőket igazolt, ám egyelőre azoknak a jóslata látszik beigazolódni, akik szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a szórakoztató tartalmak által dominált streamingszolgáltatók versenyében kevés az esélye egy csak híreket kínáló csatornának. A Disney+ például már az első napján több mint 10 millió előfizetőnek örülhetett, míg a hírtelevízió nem közölt ezzel kapcsolatos adatokat.

Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A híreket is kínáló, NBCUniversal által indított Peacock havi aktív felhasználói száma 24,5 millió volt az Egyesült Államokban, ám az ingyenes tartalmat is kínáló szolgáltató prémium, fizető felhasználóinak a száma is meghaladta a 9 milliót. A Disney által elindított, főként sportközvetítéseket kínáló, de sporthíreket is sugárzó ESPN+ pedig 21,3 millió előfizetőről számolt be a közelmúltban. A Peacock több lépcsős modelljének legolcsóbb, de már fizetős szintje havonta 4.99 dollárba, az ESPN+ pedig havonta 6.99 dollárba kerül.

A nemrég összeolvadás eredményeként létrejött CNN tulajdonos Warner Bros. Discovery vezérigazgatója, David Zaslav egyelőre nem szólalt meg a CNN+ hosszútávú jövőjével kapcsolatban, ám még februárban arról beszélt, hogy előbb szeretné látni, az hogyan működik. Az ügyre rálátó források szerint elképzelhető, de nem valószínű, hogy a CNN+-t egy nagyobb, az egyenként több millió előfizetővel rendelkező HBO Max és Discovery+ csatornákkal közös csomagban fogják kínálni.

A Discoveryvel történő összeolvadás hatására WarnerMedia éléről távozó Jason Kilar

két héttel az összeolvadás létrejötte előtt adta meg a zöld jelzést az online hírcsatorna indulására

és távozása előtt lelkesen nyilatkozott annak indulásáról és az előfizetők számáról. Ugyanakkor kedden az Axios arról írt, hogy a Warner Bro. Discovery több száz millió dollárral csökkentené a csatornára szánt összeget, miután annak jövőjével kapcsolatban kétségek merültek fel. A hogyan tovább kérdéséről azonban a működését május 1-ével kezdő új CNN főnök Chris Licht dönt majd. A kedvezőtlen hírek ellenére az összeolvadás eredményeként létrejött Warner Bros. Discovery, melynek részvényeivel múlt péntek óta lehet kereskedni, bemutatkozása óta enyhén erősödni is tudott.